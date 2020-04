Claudio Valerio

Hoy por hoy, Argentina es un país de contrastes; quienes somos de clase media, vivimos entre la riqueza y la pobreza. Es decir, entre los que de manera desmedida ambicionan más y más de lo necesario, y que se caracterizan por no compartir con el más necesitado y angustiado, y entre aquellos que no alcanzan a tener lo básico para tener una vida digna con sus familias. La situación de pobreza y desigualdad en Argentina, es preocupante. Gran parte de la población vive en condiciones de pobreza, y cuando no reaccionamos frente a la desigualdad social y nos quedamos callados, solo estamos escuchando nuestra conciencia y justificando la falta de acción frente a una responsabilidad social que no deberíamos eludir. ¡Repartamos a nuestros semejantes!. Una palabra oportuna, una sonrisa, una actitud animadora, un pensamiento generoso, y nuestro corazón sentirá esta gran verdad: ¡Es mejor dar que recibir!... ¿Nunca lo sentiste? ¡Experiméntalo! Ayuda a alguien sin esperar nada a cambio, y verás cómo llegará a tus puertas, con las manos llenas de alegría, la más grande felicidad que puedas experimentar en la vida... ¡La felicidad de dar!.. Si consideramos que nuestro trabajo ha sido útil para nuestro crecimiento personal y espiritual, hagamos un esfuerzo para ayudar a otros a cumplir con una labor social. Lo que para nosotros puede ser un pequeño gesto, para otros será un gran apoyo emocional que lo podrá impulsar a seguir adelante. Ningún valor es poco o mucho... Compartamos la alegría que tenemos para activar la iniciativa de otros, y así puedan llevar a cabo todos sus proyectos y satisfacer las necesidades de muchas familias. Claudio Valerio / © Valerius / valerius@fibertel.com.ar

Motivación:

Repartamos a manos llenas

Por Claudio Valerio

