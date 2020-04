Efemérides del día de la fecha: 21 de abril

DÍA NACIONAL DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO En este día se conmemora la sanción de la Ley Nº 19.587, reglamentada por el Decreto Nº 351/79, en el año 1972 y se pretende tomar conciencia sobre la importancia de la seguridad de las personas en el ámbito laboral y promover la cultura de la prevención a través de la educación, la anticipación y la sensibilización. Esta ley fue el pilar de la actual normativa en materia de prevención de accidentes laborales y establecía en su Artículo Nº 4 que la higiene y seguridad son las normas técnicas y medidas sanitarias cuyo objetivo es "preservar la integridad psicofísica de los trabajadores; prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos […]; y estimular y desarrollar una actitud positiva respecto a la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral". FALLECE MANUEL MUJICA LAINEZ Manuel Bernabé Mujica Lainez nació el 11 de septiembre del año 1910 en Buenos Aires. Proveniente de una familia relacionada con la aristocracia, Manuel se crio entre las historias de sus tías que lo consolaban tras su accidente con una olla de agua hirviendo: "para distraerme de esa desgracia me contaban cuentos tradicionales pero también cuentos de nuestra familia, que era una familia llena de cuentos, leyendas, sucesos y extravagancias. Todo eso me fue nutriendo, desde entonces y sin saberlo yo, eso era lo que iba a hacer de mí un escritor."Inspirado en su madre que, por ese entonces escribía obras de teatro, a los 6 años "Manucho" escribió la suya. En el año 1923 la familia se trasladó a Europa, donde Manuel afianzó su francés e inglés y se apegó a los libros. Al regresar al país,en el año 1928, terminó el secundario y, por los deseos de su padre, comenzó a estudiar Derecho. No obstante, el anhelo de convertirse en periodista provocó que abandonara la carrera y empezara a trabajar escribiendo la sección sociales del diario "La Nación." Rápidamente su talento y educación lo posicionaron como crítico de arte y cronista de viaje. En el año 1936 publicó su primer libro, "Glosas castellanas", que dio inicio a su extensa y reconocida trayectoria como escritor. Tres años después, publicó su primera novela "Don Galaz de Buenos Aires" y, más adelante, las biografías de Miguel Cané (1942), Hilario Ascasubi (1943) y Estanislao del Campo (1947). A éstas le siguieron "Misteriosa Buenos Aires"(1950); la Saga Porteña compuesta por: "Los ídolos" (1953), "La casa" (1954), "Los viajeros" (1955) e "Invitados en El Paraíso" (1957); "Bomarzo" (1962); "El unicornio" (1965); "Cecil"(1972); "El laberinto" (1974); "El escarabajo" (1982); y "Un novelista en el Museo del Prado"(1984). Falleció en el año 1984 en La Cumbre, Córdoba. BOCA JUNIORS JUEGA SU PRIMER PARTIDO Un día como hoy en el año 1905, el naciente equipo de La Boca jugaba su primer partido. Fundado ese mismo año por Esteban Baglietto, Alfredo Scarpatti, Santiago Sana y los hermanos Juan Antonio y José Teodoro Farenga, unos adolescentes apasionados por el fútbol, el equipo se enfrentó contra Mariano Moreno en la cancha de Independencia Sud. En aquella ocasión Boca venció a su rival con una aplastante victoria 4 a 0 con goles de Juan Farenga (2), José Farenga y Santiago Sana.

21 de abril

