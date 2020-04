Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 21/abr/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 21/abr/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

21 de Abril de 2020 Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Deportivas

21 de Abril de 2020







¿CHAU PROMEDIOS? El parate del fútbol a raíz de la pandemia por coronavirus generó muchos interrogantes y rumores sobre la definición de la actual temporada y la conformación de los próximos campeonatos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Y ayer cobró fuerza la posibilidad de que no haya descensos en la Superliga por dos años, una decisión que, además, marcaría el final de los Promedios. Si bien todavía falta la confirmación oficial, que se haría cuando se resuelva la manera en la que continuarán los torneos una vez que se reanude la actividad, la idea es que por dos años no haya descensos y llevar la máxima competencia nacional a 28 o 30 equipos. Sin descensos ni promedios, el panorama en el fútbol argentino cambiaría drásticamente; y permitiría que muchos equipos que hoy integran la Superliga encuentren "alivio deportivo" para poder abocarse de lleno a sanear sus respectivas situaciones financieras. En cambio, seguramente iniciaría una intensa lucha en la Primera Nacional por lograr cupos en una Superliga "ampliada" y con margen de maniobra. TAGLIAFICO EN CARPETA Mientras el fútbol sigue paralizado por la pandemia de coronavirus, en Europa continúan los rumores de posibles transferencias y, desde medios españoles, aseguran que Barcelona tendría al defensor Nicolás Tagliafico (actual jugador del Ajax de Holanda) en carpeta. Según Mundo Deportivo, la llegada del argentino al conjunto culé estaría supeditada a la transferencia de Junior Firpo, por quien el equipo catalán ya recibió sondeos de parte de Roma y hasta estaría involucrado en la negociación entre Barcelona e Inter que depositaría a Lautaro Martínez en España. BUNDESLIGA ENCAMINADA Luego de que los presidentes de los estados de Baviera y Renania del Norte-Westalia acepten la propuesta, la Bundesliga se encamina a reiniciarse el sábado 9 de mayo. Markus Söder (Baviera) y Armin Laschet (Renania del Norte-Westafia), se manifestaron de acuerdo con las propuestas de la Liga Alemana de Fútbol (DFL), informó la agencia germana DPA. "Quizá a partir del 9 de mayo", afirmó Laschet sobre la reanudación del campeonato, aclarando que se disputará a puertas cerradas y garantizando exhaustivamente las medidas de higiene y seguridad de los participantes de los partidos. "Un fin de semana con fútbol es mucho más soportable que un fin de semana sin fútbol", destacó el titular del estado de Baviera. Además el político germano aseguró que todo debería contar con el visto bueno del Instituto Robert Koch, de la agencia del gobierno de la República Federal de Alemania, responsable del control y prevención de las enfermedades. En tanto, Jens Spahn, ministro de salud alemán, afirmó al periódico Bild que "los partidos a puertas cerradas son posibles nuevamente" y que será "decisivo que el riesgo de infección se minimice". NADAL Y FEDERER El español Rafael Nadal organizó a través de su cuenta de Instagram una charla en vivo con Roger Federer, quien aprovechó para contar cómo está llevando adelante el aislamiento y la recuperación de su operación en la rodilla: "Estoy en casa como todo mundo y desde un punto de vista es bueno. No es agradable saber que no se puede viajar, pero toda mi familia está bien, por suerte. Estoy haciendo la rehabilitación de mi rodilla. No tengo apuro por volver a jugar ahora. Hubo un retroceso, pero todo bien. He entrenado un poco contra la pared. Al final del día lo único que quiero es que mi rodilla esté bien. Vos Rafa has pasado por una situación similar y sabés que después de la segunda operación lo llevas mejor. Pero no quiero una tercera intervención, eso es seguro". Por su parte, Nadal sorprendió al revelar que no ha tocado la raqueta desde la cancelación de Indian Wells. "Espero recordar algo cuando volvamos a jugar", remarcó el español.



Breves: Deportivas

21 de Abril de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar