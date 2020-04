Es de Zárate y trabaja para una empresa de Campana; contrajo coronavirus

El afectado, de 18 años, es empleado en Ameghino Sevicios Industriales y fue la misma empresa, a traves de un comunicado de prensa, quién informó la situación. Se encuentra bien y en su domicilio bajo control y aislamiento. Un empleado de la empresa Ameghino Servicios Industriales que prestaba servicios mecánicos en una de las nuevas unidades del proyecto de ampliación de la Refinería, dio positivo en el análisis de Coronavirus. Así lo hizo saber ayer la misma empresa contratista en un comunicado de prensa, que expresa que "luego de los testeos realizados por las autoridades sanitarias un trabajador de la empresa fue diagnosticado con Covid-19. Los controles fueron realizados en el Hospital Zonal de Zárate y el resultado se confirmó en horas de la tarde (del lunes). Se encuentra con síntomas leves con la indicación médica de aislamiento en su domicilio. De manera preventiva se suspendieron las tareas que la empresa realizaba en el área en la cual se desempeñaba este trabajador. Sus compañeros pasaron a cumplir estricto aislamiento y observados según los protocolos sugeridos por Ministerio de Salud". Según pudo saber La Auténtica Defensa, el trabajador no presenta síntomas graves y se encuentra en su domicilio particular, siguiendo la prescripción médica. Fuentes de la empresa Axion confirmaron que la presencia del operario se desarrollaba "en un área delimitada de la refinería", habiendo concurrido lunes y martes de la semana pasada a realizar tareas en Refinería. Ante estas circunstancias pusieron en marcha los "protocolos de seguridad y protección de todas las personas que tuvieron algún tipo de contacto con él durante esos dos días" manifestaron a LAD desde Axion. Por otra parte, las personas identificadas que mantuvieron una relación directa con el trabajador afectado fueron cinco en total, quienes no presentaban hasta ayer los síntomas propios del Covid-19, pero igualmente y como corresponde, están realizando un estricto proceso de aislamiento que durará al menos 14 días, con seguimiento diario por parte de las autoridades sanitarias de Campana y Zárate. Aprovechamos el contacto con Panamerican Energy para interiorizarnos sobre como se está viviendo la problemática relacionada con la pandemia, sobre todo porque la tarea desarrollada en la refinería de Campana se encuentra enmarcada por el gobierno nacional como "servicios esenciales"; quienes nos explicaron que "en la refinería y demás áreas de operación trabajamos en cumplimiento con los protocolos y recomendaciones establecidas por el Ministerio de Salud de la Nación y con el resto de la normativa vigente. Las medidas preventivas dirigidas a la protección de todos nuestros colaboradores, incluyen, entre otras, la medición de la temperatura corporal al ingreso y egreso, la provisión de barbijos, máscara facial y los habituales anteojos de seguridad, áreas para lavado de manos, disponibilidad de alcohol en gel; además de haber incrementado las rondas de limpieza especiales para reforzar la higiene de las áreas de trabajo".





