Así lo expresó la Secretaría de Salud Municipal en su informe diario a la comunidad. Durante la jornada de ayer, la Secretaría de Salud Municipal informó a la comunidad, tal como lo viene haciendo desde el inicio del aislamiento social obligatorio, la situación en el Partido referente a la problemática Covid-19. Del comunicado se desprende que al día de ayer no había nuevos casos positivos, siendo desde el 13 del corriente que no se recibe ningún análisis sobre pacientes enfermos, aunque todavía restarían llegar varios testeos de casos sospechosos, mientras que los que han llegado hasta ayer han sido negativos. Mientras tanto, sigue internado un paciente en el Hospital San José diagnosticado con coronavirus, que según versiones extraoficiales estaría evolucionando favorablemente. Mientras tanto, a nivel país, en las últimas horas fallecieron otras seis personas: dos mujeres, una de 76 años, de La Rioja y otra de 62, de la provincia de Buenos Aires; y cuatro hombres, tres de 76, 77 y 83 años de la Ciudad de Buenos Aires y uno de 86, también de La Rioja. Del total de enfermos confirmados ayer martes, 33 son de la Ciudad de Buenos Aires, 60 de la provincia de Buenos Aires, 5 de Chaco, 1 de La Rioja, 11 de Río Negro, 1 de Santa Fe, y 1 de Tierra del Fuego. Además se informó que se incluyen 12 casos de las Islas Malvinas según información de prensa, por lo que el caso (1) de Tierra del Fuego correspondería a Malvinas, ya que esa provincia es la que notifica los casos. De todos los registrados hasta el momento, 866 (27,6%) son importados, 1.346 (42,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 618 (19,7%) son casos de circulación comunitaria, y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.





No hay nuevos casos de coronavirus en Campana desde el pasado 13 de abril

