P U B L I C



CUARENTENA: PRIMER MES El presidente Alberto Fernández se manifestó ayer al cumplirse el primer mes del inicio la cuarentena por la pandemia del Covid-19. "Sé que no ha sido fácil", destacó, al tiempo que elogió el comportamiento de la población: "Si seguimos por este camino, no tengo dudas de que tendremos éxito". "El coronavirus es un enemigo invisible y por momentos indescifrable, pero lo estamos combatiendo unidos, con compromiso y solidaridad", afirmó el mandatario desde la residencia de Olivos, en un mensaje que replicó en sus redes sociales. ESA ES LA OFERTA El ministro de Economía, Martín Guzmán, reconoció ayer que el rechazo de los bonistas a la oferta de canje de deuda que presentó el Gobierno "era esperable", pero advirtió: "Más no se puede ofrecer y no lo vamos a hacer". El funcionario ratificó que no hubo acuerdo con los bonistas: "Ellos dicen que la Argentina debería profundizar el esquema de austeridad fiscal para generar confianza y poder acceder a financiamiento más barato para crecer. La realidad es que eso nunca ocurre. El gobierno anterior lo venía haciendo y la economía colapsó. Quedó claro lo que Argentina puede ofrecer. Ellos aspiran a otra cosa, pero vamos a proteger a Argentina y hacer una oferta responsable", explicó Guzmán. DEUDA PROVINCIAL En sintonía con la propuesta nacional, el gobernador bonaerense Axel Kicillof propondrá a los bonistas un período de gracia de tres años para reestructurar deuda provincial por 7.148 millones de dólares, que incluirá quitas del 55% en intereses y del 7% en capital. El Ministerio de Economía provincial a cargo de Pablo López tenía previsto hacer el anuncio oficial esta semana, pero el plan fue adelantado en una reunión que mantuvo el mandatario provincial con intendentes. En ese cónclave, además, el gobernador habló con los jefes comunales sobre los mecanismos para ir flexibilizando la cuarentena por el coronavirus y los medios de financiamiento que tendrán a su disposición. PETRÓLEO EN CRISIS El precio de barril de crudo WTI para entrega en mayo logró ayer una recuperación, aunque bajó para junio. Mientras el Brent, referencia para la Argentina, cayó por debajo de los US$ 20 y tocó el peor registro desde 2001 ante el exceso de oferta. Este martes, el barril WTI para su entrega en mayo logró una recuperación superior al 126% para terminar en U$S 10. Sin embargo, el de entrega en junio experimentó una merma equivalente al 43% frente al desplome del consumo de petróleo y sus derivados. Mientras que en el mercado de futuros de Londres, la cotización del barril de petróleo Brent mostró una disminución del 24,4%, lo que llevó al precio más bajo desde 2001: U$S 19,33. EE.UU. FRENA INMIGRACIÓN El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ahondó ayer sobre su intención de suspender la inmigración al país como consecuencia de la pandemia de coronavirus, indicando que extenderá la medida durante al menos 60 días y la prorrogará o no basado en el estado de la economía en ese momento. "Al pausar la inmigración ayudaremos a los americanos a estar primeros en la fila para conseguir trabajo una vez que Estados Unidos vuelva a abrir. Sería injusto para quienes fueron despedidos que luego fueran reemplazados por un inmigrante traído desde el extranjero. Tenemos que cuidar a los trabajadores americanos", expresó Trump durante la conferencia de prensa por el balance diario sobre la pandemia.



Breves: Noticias de Actualidad

22 de Abril de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar