Pandemia: salario complementario y créditos a tasa 0%

Son las medidas decretadas por el Gobierno nacional bajo el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. A través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), el Gobierno Nacional pagará este mes la mitad de los salarios de los trabajadores de empresas del sector privado afectadas por la pandemia. Esta medida podría beneficiar a más de 3,5 millones de trabajadores y 420 empleadores del país. Además lanzará créditos a tasa 0% subsidiados y garantizados al 100% por el Ministerio de Desarrollo Productivo (Fondep) para los trabajadores autónomos y monotributistas. Esas líneas de financiamiento tendrán seis meses de gracia y doce para pagar y serán por hasta $150.000. Con el nuevo DNU se mantiene la reducción de aportes patronales en un 95% de contribuciones destinadas al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) del mes de abril y de mayo como así también difiere el pago de las cargas sociales de marzo, a pagar en abril, para el mes de junio. En lo que respecta el salario complementario para todos los trabajadores bajo dependencia del sector privado, se conoció que este salario será pagado por ANSES. El monto será del 50% del salario neto de bolsillo de cada trabajador o trabajadora correspondiente al mes de febrero 2020. Este complemento no puede ser menor a $16.875 ni mayor a $33.750 o superior al salario neto de bolsillo del mes respectivo El resto será abonado por su empleador de manera normal y habitual y en la confección de los haberes de abril, deberá especificar la Asignación del Estado como "No Remunerativa a cuenta". La asistencia en el pago del salario es un subsidio para 3,5 millones de trabajadores y no se devuelve. En relación a los créditos de financiamiento a tasa cero para monotributistas y autónomos, estos poseen un subsidio del 100% del costo financiero total. El monto que se otorgará no puede ser mayor a la cuarta parte del límite de los ingresos fijados por cada categoría o letra del monotributo. Este monto tiene un límite de $150.000 y será exclusivo para el financiamiento al consumo mediante tarjetas de crédito. El financiamiento será hasta 12 cuotas sin interés.

SALARIO COMPLEMENTARIO Y CRÉDITOS A TASA 0%



Pandemia: salario complementario y créditos a tasa 0%

