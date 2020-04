Hoy miércoles se abrirá una nueva inscripción para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el bono de $10.000 otorgado a trabajadores y monotributistas de las categorías A y B.

La nueva fecha para presentar la documentación fue anunciada días atrás por el titular del ANSES, Alejandro Vanoli, quien el domingo recordó en Twitter la proximidad de la misma y brindó detalles de la operatoria.

"Estamos habilitando a partir del día 22 de abril, una nueva instancia para que todos aquellos que tengan que actualizar datos o hayan tenido una novedad de tipo personal o socioeconómica que amerite sean incluidos en este beneficio, puedan hacerlo", había explicado Vanoli en una conferencia de prensa.

Requisitos para acceder al IFE

Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años. Tener entre 18 y 65 años de edad. Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado. Ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos. Una prestación de desempleo. Jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.