P U B L I C



Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. UNA LAGUNA EN LA JOSEFA "Calle Zavallo entre Tristán González y Echeverría (barrio La Josefa. Está destruida la calle pasan hasta camiones por acá y nadie hace nada. Cuando llueve la situación es peor, se inunda todo. Aún no tuve respuesta a este reclamo", escribe Sandra. AGUA QUE CORRE "Siguen tirando agua en el cordón, no es tiempo de pileta y con las hojas se pudre todo. Quiero una respuesta", muestra Alfredo. CORREO DE LECTORES Estuve leyendo el artículo del diario La Auténtica Defensa que se están haciendo los controles de precio como indicó el Gobierno Nacional. Mandando inspectores a controlar dichas mercaderías a través de los municipios. Todo muy lindo. Ahora yo me pregunto, ¿Alguien de la oficina de (OMIC) o la (D.G de H y P.) se molesto por los precios de los productos alimenticios para Celíacos? Creo que no...! Es impresionante cómo aumentaron los precios de los alimentos para esa gente que no puede consumir harina. Ni del Estado ni de los municipios no he escuchado nada de bajar precios y menos aun subsidio ni para las empresas que fabrican esos productos y ni tampoco para el consumidor. Será porque poco les importa... o será que somos los menos. Pero cada vez somos más...! Luis Alberto Dorregaray D.N.I: 13.473.239

22 de Abril de 2020:

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar