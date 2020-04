La recaudación municipal cayó un 70 por ciento

Fue durante el mes de marzo. Así se confirma en los fundamentos de la ordenanza para declarar la Emergencia Económica y Social, que el Honorable Concejo Deliberante tratará mañana. La emergencia sanitaria desatada por la pandemia de Covid-19 tiene su correlato económico y social. Empresas con operaciones a dotaciones mínimas, comercios con persianas bajas y locales gastronómicos resistiendo al ritmo del delivery se volvieron la norma en las semanas de cuarentena. Una realidad que no solo golpea el bolsillo de los vecinos sino también las arcas de la Municipalidad. El Gobierno ya había advertido sobre una "importante caída de la recaudación" tanto municipal como provincial y lo termina de confirmar en los fundamentos del proyecto de ordenanza para declarar la Emergencia Económica y Social en Campana: allí se señala que ese desplome llega al 70 por ciento a nivel local y al 80 en los ingresos de toda la provincia. Pero las cuentas tampoco cierra porque -explica el proyecto- "los gastos en Salud se han incrementado en más de un 60 por ciento" desde que comenzó la pandemia, lo que produce "una situación económico-financiera de desequilibrio estructural y sistemático en las cuentas públicas, como así también en un desequilibrio fiscal alarmante que ameritan decretar el estado de emergencia". El Gobierno está haciendo un esfuerzo remarcable para aliviar las obligaciones tributarias de los vecinos afectados por la crisis económica. Mientras solicita que aquellos en condiciones sigan aportando "para poder garantizar los servicios esenciales y de salubridad", lanzó eximiciones del pago de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene a pequeños y medianos contribuyentes. La medida había sido solicitada desde la Cámara Unión del Comercio e Industria de Campana (CUCEI) incluso antes del inicio de la cuarentena, cuando se había restringido fuertemente el funcionamiento de comercios con atención al público en establecimiento. La presidente del Honorable Concejo Deliberante, Marina Casaretto, fue la encargada de anunciar el tratamiento del proyecto este martes en ronda de prensa, en lo que será la primera sesión legislativa en un mes. Si bien se barajaba la posibilidad de mantenerla vía videoconferencia, será con la presencia física de los ediles en el Salón Blanco del Palacio Municipal. "No es sencillo sesionar en forma virtual. El temor mío es la legalidad de esa sesión: si no tengo un respaldo jurídico, quizás lo votado no tenga validez. Nosotros tenemos el espacio para permitirnos venir a sesionar y tomar los recaudos necesarios. Pedí a los presidentes de bloque que me acompañaran en esta decisión y no hubo problemas", explicó Casaretto. La emergencia no se limita a la declaración de un estado de situación: facultad al Ejecutivo "a implementar medidas rápidas, eficaces y urgentes para garantizar la atención social adecuada" a través "de la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios". Para eso buscar acotar tiempos dejando al Gobierno "sin sujeción al régimen de compras y contrataciones" reglamentario. También facultad al intendente a "suscribir los convenios necesarios con organismos o instituciones públicas o privadas". De aprobarse, la emergencia se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre. "Estamos planteando cómo sigue funcionando toda la economía general del Municipio", afirmó Casaretto al subrayar la importancia del debate y eventual sanción de la ordenanza. Y descartó la opción de promover un recorte de los sueldos políticos en el HCD para aliviar las arcas: "Nosotros trabajamos un presupuesto muy pequeño que depende del municipal. Entonces, vamos en línea. No tenemos una absoluta autonomía".

