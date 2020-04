Alerta por llamados sospechosos desde un número de Rosario

Se repiten desde un mismo número en varias ocasiones durante el día. En el marco de las medidas de aislamiento han crecido algunos intentos de estafa y, por ello, se difundieron diferentes recomendaciones, especialmente para adultos mayores. Vecinos de nuestra ciudad alertaron ayer luego de recibir diferentes llamados desde un teléfono con característica de Rosario (0341-4752070), el cual ya ha sido denunciado en diferentes sitios web. Según trascendió, quienes han recibido llamadas desde este número no encuentran respuestas en primera instancia. Además, reclamaron por la cantidad de llamados que han recibido en pocas horas de diferencia. En el marco de las medidas de aislamiento establecidas por la pandemia de coronavirus, en las últimas semanas se registraron diversas denuncias de estafas o intento de engaños, especialmente a adultos mayores, a través de llamados telefónicos. Las estrategias de los estafadores van desde un supuesto "corralito", el depósito del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la salida de circulación de billetes o el cobro de la denominada "reparación histórica". Ante esta situación, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que no se efectúan por parte del ente nacional ningún tipo de comunicación telefónica para requerir datos de tarjetas de débito o claves bancarias. Además, señalaron que todos los trámites y consultas referidos a las prestaciones y programas de la Seguridad Social son absolutamente gratuitos y no necesitan de gestores externos. CONSEJOS PARA NO CAER - No brindar datos personales, ni bancarios (usuarios, contraseñas, PIN, CBU) que te sean solicitados por teléfono, por email, SMS, WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, cualquier red social y/o sitios web dudosos. - No aceptar ningún beneficio en el que te soliciten ir a un cajero automático o revelar tus datos bancarios. - No realizar operaciones en cajeros automáticos si estás siendo guiado telefónica o presencialmente por desconocidos. - No generar transferencias bancarias a desconocidos luego de recibir llamadas sospechosas. - Ante un ofrecimiento telefónico o virtual de premios, préstamos, beneficios del Gobierno Nacional o solicitud de donaciones por coronavirus, no proporcionar datos de tus cuentas bancarias, tarjetas de crédito o débito, ni aplicaciones bancarias. - Ni ANSES ni PAMI ni AFIP, dependencias provinciales ni bancos solicitan información por teléfono, email o redes sociales. - No proporcionar nombres de usuario y contraseña si uno no pidió revalidar la clave de una red social o servicio de streaming. - Para pagar un servicio o hacer una donación, operar a través de las webs oficiales y no por links proporcionados por correo.



Alerta por llamados sospechosos desde un número de Rosario

