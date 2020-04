P U B L I C







Alejandra Dip





La Semilla es florecimiento, crecimiento. Maduración y concreción de nuestros atributos, de nuestras habilidades. Deshacerse de las estructuras familiares o sociales que pesan y sostenemos a pesar de todo. Es atinar y dar en el blanco. DÍA 271 DEL AÑO MAGO 1. DÍA 19 - ALFA, 5TO DE LA TERCERA HEPTADA (AZUL) DE LA LUNA 10, PLANETARIA. Kin 24 - Semilla 11 -autoguia. Tono 11, liberación. Independizarse de todo lo que nos pesa, del karma, de lo que no nos sirve. Desbloquearse. Equilibrio, desapego, fluidez, soltar, limpieza interna y externa. Desarticulo lo denso, lo que ya fue, lo anticuado, lo que quedo en desuso. Si duele la cadera izquierda esta energía no se encuentra en eje y no estamos pudiendo liberar. La Semilla 11 nos viene a liberar de las estructuras familiares y sociales que nos agobian y aun así seguimos sosteniendo. La semilla viene a trabajar con los vínculos familiares. Poder liberarse de esos vínculos que nos enferman, que por más que le hemos buscado la vuelta, no pegan ni con cola. Es una forma de librarse del karma y del peso que sentimos en cargar con esas relaciones que aunque intentemos una y mil veces no funcionan. Dejar de sostener rituales que repetimos por costumbre, porque siempre se hizo así y los continuamos haciendo, renegando cada vez que los hacemos, por ejemplo reunirnos con tal o cual persona para las fiestas y sabemos de sobra que no nos gusta esa situación pero igual la repetimos, una y otra y otra vez. Soltemos las caretas, seamos fieles, dejemos de seguir costumbres que no sentimos cómodas, que no haríamos si no nos hubieran inculcado tanto que "así debe ser". Encontrarnos con nuestra parte creativa, con las ganas de crecer, de florecer, de nutrirnos y nutrir a otros con nuestras cualidades. Echar ramas, dar flores y frutos, que solo vienen de sernos sinceros realmente y hacer las cosas que nos gustan y nos hacen bien. La Semilla es también un sello político, día donde la política puede liberarse de alguna estructura que perjudica, que no suma, que resta, pero que se sostiene por doctrina .Basta de repetir patrones, que traen consecuencias no deseadas. Renovación. (Esto vale para los 13 días de la Trecena del Mago) Ojo con los excesos de poder, porque la semilla mal aspectada gusta del poder y reconocimiento y ir tras de eso muchas veces desvía del camino de la honestidad y la confianza. Basta de conformismo cuadrado. De sobreprotección, de ser asfixiantes o dejarnos asfixiar. Basta de críticas, de negaciones de egos excedidos. Día para ser más flexibles, saber que no todos pensamos igual, trabajar nuestra parte solidaria, amigable, poner todo el caudal y potencial que nos brinda la semilla al servicio de grandes causas. Esta energía nos ayuda a ir por más. Hoy es un día para hacer de lo cotidiano un momento especial. Disfrutar de lo que tenemos al alcance de la mano y muchas veces no vemos. Que si faltara extrañaríamos. No esperemos que nos falte, aprovechemos el día. Hoy puede ser un gran día plantéatelo así!! CARPE DIEM!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Mago 1:

Semilla 11 - Energía del 22/04/2020 - Onda Encantada del Mago (Sincronario de 13 Lunas)

Por Alejandra Dip

