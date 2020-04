Efemérides del día de la fecha: 22 de abril

DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución 63/278 en el año 2009, en este día se concientiza acerca del deterioro ambiental propiciado por la acción del hombre y se pretende generar acciones para contrarrestarlo en pos de "alcanzar el equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y medioambientales de las generaciones presentes y futuras." El origen de esta celebración se remonta al año 1970 cuando el senador y activista ambiental Gaylord Nelson y el activista Denis Hayes organizaron una protesta en favor del medio ambiente. A la misma asistieron 20 millones de personas provenientes de universidades, escuelas y organizaciones medioambientales: "el pueblo estadounidense por fin tenía un foro para expresar su preocupación sobre lo que estaba sucediendo con la tierra, los ríos, los lagos y el aire, y lo hicieron de forma espectacular" expresó años más tarde Nelson. A raíz de la masividad de la movilización, en el año 1971, el gobierno estadounidense fundó la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambientes, la deforestación, el creciente comercio ilegal de vida silvestre, la producción agrícola y ganadera intensiva y el cambio de uso del suelo pueden aumentar el contacto y la transmisión de enfermedades infecciosas de animales a humanos; se estima que cada 4 meses emerge una nueva enfermedad infecciosa en los humanos, de las cuales el 75% provienen de los animales. Esto resalta la relevancia de los ecosistemas sanos, ya que, la diversidad de especies dificulta la propagación de patógenos. COMIENZA EL JUICIO A LAS JUNTAS Corría el año 1983 cuando el Presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, firmó el Decreto Nº 158/83 ordenando el enjuiciamiento de las Juntas Militares: "ese enjuiciamiento se referirá a los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos." Ese mismo día, Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) con la misión de investigar, documentar y registrar los casos de violaciones de los derechos humanos acontecidos en la dictadura militar; con el escritor Ernesto Sábato a la cabeza, la CONADEP realizó un trabajo ejemplar que, en el Informe "Nunca Más", plasmó un inventario de 340 centros clandestinos, recopiló registros policiales y de las morgues y el crucial testimonio de los sobrevivientes. En el año 1985, los integrantes de las tres juntas militares que gobernaron durante el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" se sentaron en el banquillo de los acusados en un histórico hecho en el que cientos de familiares de víctimas y sobrevivientes declararon las atrocidades vividas. Durante el juicio el fiscal Julio César Strassera cerró su alegato con una frase que perduró en los años: "señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ´Nunca Más´." Finalmente, el 9 de diciembre de ese mismo año se dictó la sentencia que condenó a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a cadena perpetua; a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión; a Orlando Ramón Agosti a 4 años y 6 meses de prisión; y a Armando Lambruschini a 8 años de prisión. Por otra parte, Omar Graffigna, Jorge Anaya, Basilio Lami Dozo y Leopoldo Fortunato Galtieri fueron absueltos. SE LANZA "BRING ME TO LIFE" Un día como hoy en el año 2003, "Evanescence" lanzaba el single "Bring me to life."Escrita por Amy Lee, Ben Moody y David Hodges, la canción perteneciente al álbum "Fallen" fue un éxito rotundo que vendió siete millones de copias y catapultó a la banda estadounidense a la fama internacional. Respecto a la misma, Lee manifestó en "MTV": "básicamente, todos vamos por la vida haciendo un poco lo mismo, casi nada nos sorprende hasta que un día sucede algo que te despierta y te das cuenta de que hay otra vida mejor. Nunca antes me había sentido así y se abrió ante mí un mundo de emociones y sentimientos. Es como ´wow, he estado dormida todo este tiempo´.

Efemérides del día de la fecha: 22 de abril

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar