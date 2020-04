Se trata de una vecina de 40 años con cáncer de mama y metástasis que no cuenta con obra social. Una vecina con un cáncer avanzado aguarda que el Estado le entregue las medicinas necesarias para su tratamiento. Mientras tanto, sus familiares solicitan la colaboración de la comunidad. La paciente padece un cáncer de mama tipo HER 2 positivo, con metástasis en su columna vertebral, cadera e hígado, que le fue detectado hace 8 meses. Tiene 40 años y actualmente se trata en el Hospital Penna de la ciudad de Buenos Aires. "No corremos con tanto tiempo para esperar que el Estado mande las drogas. Pero sabemos que hay casos de pacientes oncológicos que cumplieron con el tratamiento o familias que ha guardado medicación de un familiar que no pudo terminarlo y que se pueden donar", manifestó Jésica Coinaski, una allegada, en diálogo con La Auténtica Defensa. Las drogas que necesita la vecina son Docetacel 80 miligramos; Pertuzumab 420 miligramos; trastuzumab 600 miligramos; y ácido zoledrónico 4 miligramos. Quienes puedan donar esta medicación, comunicarse al celular 03489 15361084.



Llamado a la solidaridad:

Solicitan medicamentos para paciente oncológica de Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar