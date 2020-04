Alejo Sarna habló con vecinos de diversos barrios para conocer cómo afrontan el aislamiento

Por videollamada, el joven dirigente del Frente de Todos Campana escuchó la visión y preocupaciones de habitantes de Los Pioneros, Villanueva y La Esperanza, entre otras zonas. La cuarentena obliga a explorar nuevas formas de seguir manteniendo los vínculos. Y los políticos no son la excepción a la regla. Esta semana, Alejo Sarna mantuvo una serie de videollamadas con vecinos de distintas zonas del distrito para saber cómo estaban atravesando la pandemia y escuchar sus preocupaciones tanto en materia de salud como económica. "Es importante mantener el contacto con los vecinos y las vecinas más allá de cualquier circunstancia. Por eso organicé varias videollamadas con habitantes de distintos barrios de la ciudad para hablar de la cuarentena, su nivel de cumplimiento y la situación en materia económica", manifestó Sarna en contacto con La Auténtica Defensa. El también consejero escolar señaló que "la principal preocupación de los vecinos y vecinos obviamente es la salud", aunque también dijo que preocupa "el sustento de vida", dado la paralización económica provocada por el aislamiento mandatorio. "Por ejemplo hablé con Alejandra, una comerciante de la ciudad que tuvo que cerrar su negocio por las disposiciones vigentes. Me dijo que se le está haciendo difícil, pero que es consciente de la necesidad de quedarse en casa para cuidarse y cuidar a los demás", afirmó Sarna. El dirigente también se explayó sobre otras charlas que mantuvo por videollamada, como con Mónica, "una vecina del barrio Villanueva que advirtió el aumento en los precios de los productos esenciales", o Martín, del barrio Los Pioneros, "quien aprovechó estos días de cuarentena para hacer arreglos en la casa que durante el año, cuando cumple horarios laborales, se le complica concretar". "Quiero destacar el esfuerzo de cada campanense para cuidar la salud de todos y todas. Me siento orgulloso de mis vecinos y vecinas. Y si bien no podemos encontrarnos y darnos un abrazo, hoy seguimos afianzando el vínculo desde nuestras casas, escuchando y estando presentes, siempre cumpliendo con las medidas de aislamiento social", expresó Alejo Sarna.



Alejo Sarna habló con vecinos de diversos barrios para conocer cómo afrontan el aislamiento

