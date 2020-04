Más de "Locales - Deportes" en Edición del miércoles, 22/abr/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del miércoles, 22/abr/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Se cumplen hoy 25 años de la victoria de Puerto Nuevo sobre Villa Dálmine Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Fue por la 13ª fecha del Torneo Clausura de la Primera C 1994/95 con gol de Mariano Giménez. Y resultó ser una victoria clave para el Auriazul, que ese año lograría mantenerse en la categoría. El gran hito de Puerto Nuevo en su historia en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ocurrió el 8 de mayo de 1994, cuando venció 4-1 a Cañuelas en cancha de Deportivo Laferrere en el partido revancha de la final de esa temporada de la Primera D y, así, conquistó su primer y único ascenso a la Primera C. Y mientras el pueblo Auriazul vivía sus mejores días, en el otro equipo de AFA de la ciudad la situación era diametralmente opuesta: Villa Dálmine sufría su segundo descenso consecutivo y caía desde el Nacional B a la Primera C. Esa combinación produjo que, por primera vez, los dos conjuntos campanenses compartieran categoría en el marco de los campeonatos de AFA. Fue en la temporada 1994/95 de la Primera C, una campaña que en dichos enfrentamientos le dejaría saldo positivo a Puerto Nuevo. Es que en el primer clásico, jugado el 22 de octubre de 1994, el duelo culminó en empate: fue 1-1 con goles de Miguel Castrellón para el Violeta y de Héctor Leyes (de penal) para el Portuario, en un partido correspondiente a la 13ª fecha del Torneo Apertura. Y luego, en la 13ª fecha del Clausura, el festejo resultó todo Auriazul. Fue un día como hoy: el 22 de abril de 1995, en el estadio de Mitre y Puccini, cuando los entonces dirigidos por Carlos Pérez se impusieron 1-0 con tanto de Mariano Giménez a los 19 minutos del segundo tiempo. Aquel sábado por la tarde, Puerto Nuevo (que llegaba a este compromiso tras vencer 1-0 a Barracas Central en la fecha anterior) formó con Pablo Cappelletti; Gustavo Kerke, Julio Viso, Javier González, Juan Gamarra; Nolberto Miño, Ramón Godoy (PT 17m Mariano Gastañaga), Mariano Giménez (ST 23m Marcelo Pasquet); Roque Cabezas; Marcelo Tellería y Fabián Gamboa. Y el final del encuentro se cargó de dramatismo para el Portuario, porque a los 41 minutos del segundo tiempo fue expulsado González, mientras que a los 45 también vio la roja Gastañaga. Por lo que en los minutos finales debió defender la victoria con nueve hombres contra un Violeta completamente volcado en ataque. "La clave estuvo en el sacrificio, en la humildad, en la entrega de cada uno de los jugadores", señaló tras la victoria el DT Carlos Pérez. "Lo que hablamos en la semana de la presión en el mediocampo se dio; pienso que no los dejamos armar en ningún momento y cuando nos llegaron solo lo hicieron con pelotas aéreas", completó el entrenador Portuario en diálogo con LAD en zona de vestuarios. El autor del gol del triunfo, Mariano "Chano" Giménez, tenía por entonces 17 años y comenzaba a asomar en la primera de Puerto Nuevo. "Si bien el gol fue de rebote, lo importante es que la pude meter. Pero el mérito fue de todo el equipo, que puso durante todo el partido", dijo aquella tarde de 1995. Con ese triunfo sobre Villa Dálmine en el estadio de Mitre y Puccini, jugando esta vez en condición de visitante (había sido local en el Apertura), Puerto Nuevo llegó en ese momento a los 15 puntos y se ubicaba momentáneamente en el quinto puesto del Torneo Clausura. Fue un triunfo vital para el objetivo que conseguiría tres fechas después al vencer 2-0 a Luján como local: asegurar la permanencia en la Primera C. Incluso, su buen andar en ese Torneo Clausura 1995 (6 victorias, 7 empates y 5 derrotas) le permitió al Portuario sumar 19 puntos (uno más que Villa Dálmine) y terminar compartiendo el 7º puesto de la tabla junto a Comunicaciones y Barracas Central. De esa manera mejoró el 14º puesto logrado en el Apertura y pudo consolidarse en la categoría. Un año después, lamentablemente, no podría repetir esta buena campaña y tras una pobre performance regresaría a la Primera D. Pero esa fue otra historia. Antes, un día como hoy, pero 25 años atrás, se daba el gusto de lograr la primera victoria del historial del clásico campanense. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (0): Pablo Díaz; Pablo Galiano, Martín Galiano, Carlos Pereyra, Flavio De Faveri; Rubén Acosta, Mariano Alesandrello (ST 27m Alejandro Marinilli), Saitta (ST Juan Carlos Carrió), Miguel Castrellón; Walter Nicolás Otta y Ariel Giles. DT: Mario Lurje. PUERTO NUEVO (1): Pablo Cappelletti; Gustavo Kerke, Julio Viso, Javier González, Juan Gamarra; Nolberto Miño, Ramón Godoy (PT 17m Mariano Gastañaga), Mariano Giménez (ST 23m Marcelo Pasquet); Roque Cabezas; Marcelo Tellería y Fabián Gamboa. DT: Carlos Pérez. GOL: ST 19m Mariano Giménez (PN). EXPULSADOS: ST 41m González (PN) y 45m Gastañaga (PN). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Juan José Corradino. RECAUDACIÓN: $4.009.

LA FORMACIÓN AURIAZUL DE AQUELLA TARDE. ARRIBA: CAPPELLETTI, KERKE, GIMÉNEZ, VISO Y GODOY. Y ABAJO: GONZÁLEZ, TELLERÍA, MIÑO, GAMBOA, CABEZAS Y GAMARRA. EL RECUERDO DE ROQUE CABEZAS Uno de los mayores referentes de aquel equipo de Puerto Nuevo fue Roque Cabezas, quien 25 años después de esa primera temporada del Auriazul en la Primera C dialogó con La Auténtica Defensa y demostró tener bien presente aquella campaña: "Fue buenísima. Tuvimos la ventaja de poder mantener casi el mismo equipo que había ascendido, por lo que estábamos acostumbrados a jugar juntos y sabíamos lo que quería Carlitos Pérez. Teníamos claro a qué jugábamos". Sobre los duelos con Villa Dálmine en aquella temporada 1994/95, Cabezas enseguida recordó "los goles de Leyes (en el Apertura) y el Chano Giménez (en el Clausura)" y también la gran cantidad de expulsados que sufrió Puerto Nuevo en esos clásicos: "tres en el Apertura y dos en el Clausura", apuntó con precisión. "Fue lindo ganarle a Dálmine, porque era un grande de la categoría, en un año en el que también estuvieron Temperley y Tristán Suárez, por ejemplo. Recuerdo que Puerto Nuevo llevó mucha gente a esos clásicos y que nos beneficiaba mucho jugar en la cancha de Dálmine, porque estábamos muy bien entrenados", rememoró el histórico jugador Auriazul. LOS CUATRO CLÁSICOS Villa Dálmine y Puerto Nuevo sostuvieron cuatro enfrentamientos en las dos temporadas (1994/95 y 1995/96) que compartieron en la Primera C. Y el saldo quedó nivelado con una victoria por lado y dos empates. Los resultados de esos encuentros fueron los siguientes: -Apertura 1994: Puerto Nuevo 1 (Leyes) – Villa Dálmine 1 (Castrellón) -Clausura 1995: Villa Dálmine 0 – Puerto Nuevo 1 (Giménez) -Apertura 1995: Puerto Nuevo 1 (Galiano e/c) – Villa Dálmine 1 (Saucedo) -Clausura 1996: Villa Dálmine 1 (Carrizo) – Puerto Nuevo 0 Este último enfrentamiento entre ambos fue, además, el último partido de Puerto Nuevo en la Primera C. Es que en aquella temporada 1995/96 volvió a mostrar a los dos equipos campanenses en presentes diametralmente opuestos: el Auriazul descendió y retornó a la Primera D, mientras que el Violeta conquistó el ascenso (le ganó la final a L.N. Alem) y logró regresar a la Primera B Metropolitana.

