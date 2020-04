Los vehículos secuestrados por violar la cuarentena están bajo custodia Federal

Pese a estar almacenados en el depósito de la Dirección de Tránsito, su liberación dependerá de la Justicia Federal. Y "hasta ahora no se ha devuelto ninguno", confirmaron ayer desde el Municipio. Infringir la cuarentena y sus disposiciones de circulación puede terminar costando más caro de lo que se piensa. Este miércoles desde el Municipio de Campana salieron a aclarar que infringir al volante las normas establecidas "no implica una infracción de tránsito sino un delito" cuya pena la terminará definiendo la Justicia Federal. Además, funcionarios señalaron que los vehículos que han sido secuestrados durante el aislamiento obligatorio no están bajo la custodia del Municipio, a pesar de encontrarse en el depósito de la Dirección de Tránsito, y que su restitución podría demorarse en el tiempo. "Hasta ahora no se ha devuelto ninguno", confirmaron. Son más de 40 vehículos los que han sido retenidos por fuerzas de seguridad federales y provinciales, cuyos conductores fueron sorprendidos violando la cuarentena o sus disposiciones de circulación en la vía pública. Hay desde camiones y autos hasta motos e inclusive una bicicleta. El Municipio proporcionó la grúa de remolque y el lugar para el alojamiento de estos rodados, pero no tiene jurisdicción sobre ellos. De hecho, su custodia está a cargo de la Prefectura Naval Argentina. "A medida que se van liberando actividades por disposición de Presidencia de la Nación, naturalmente eso genera que en la ciudad veamos con preocupación cómo aumenta exponencialmente el movimiento, más allá que seguimos bajo una cuarentena y aislamiento social preventivo y obligatorio. No nos tenemos que olvidar de eso", advirtió Abel Milano, secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana. En ese sentido, el funcionario señaló que infringir esta normativa "es un delito que no tiene un gran expectativa de pena" -va de los 6 meses a 2 años de prisión -, pero genera antecedentes y puede demorar la restitución del vehículo incautado. "No sabemos qué temperamento va adoptar en el futuro el Juzgado Federal, pero no es una infracción de tránsito, es algo mucho más complejo: es una imputación de un delito que va a generar un antecedente y no sé cuando se van a recuperar los vehículos. Hasta ahora no hemos devuelto ninguno", remarcó Milano. El Municipio continúa coordinando los retenes que se realizan en las dos únicas entradas al casco céntrico habilitadas: la avenida Mitre a la altura de la cancha de Villa Dálmine y en la 6 de Julio y Panamericana, donde la Prefectura fue reemplazada por Policía Local. Las fuerzas federales siguen con sus controles aleatorios en distintos puntos y por momentos también se acoplan a la seguridad de los retenes. "Los controles continúan de la misma manera que desde un principio", subrayó Milano.

Los vehículos secuestrados por violar la cuarentena están bajo custodia Federal

