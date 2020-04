P U B L I C



Tiene 46 años y es vecino de La Josefa. Estuvo internado en la clínica Delta durante 9 días. Sólo recibió medicación de sostén. Al tercer día que no tuvo fiebre, y tras dos testeos negativos, se le dio el alta. Como anticipáramos en nuestra edición del martes, el suboficial del servicio penitenciario que cumple funciones en la Unidad Penal 21 de Campana fue dado de alta este lunes luego de permanecer internado durante 9 días en la Clínica Delta. El caso suscitó una particular inquietud entre los vecinos de la ciudad porque, además, cumplía funciones de custodia en la farmacia Del Paraná, que tras conocida la novedad cerró sus puertas preventivamente. En ese sentido, vale aclarar que hasta el momento no se registró ningún caso positivo asociado con este paciente: sus once compañeros de la Unidad Penal 21 que habían sido aislados de manera preventiva fueron testeados y dieron negativo; y no se sabe de vecinos que hayan presentado síntomas luego de haber interactuado con él en la farmacia mencionada. "El paciente nunca experimentó una complicación respiratoria que ameritara pasarlo a Terapia Intensiva. Siempre estuvo en piso, aislado por supuesto, y sólo con medicación de sostén. Al tercer día que no presentó fiebre, y con dos exámenes negativos, se le dio el alta y volvió a su domicilio. Ahora sólo falta que el resto de su familia cumpla los últimos 3 días de aislamiento estricto, de un total de 14", comentó ayer por la tarde el Dr. Carlos María Mendoza, subdirector médico de la clínica Delta. Los once compañeros del suboficial también estaban en cuarentena preventiva en sus domicilios, y fueron dados de alta al certificarse que no fueron contagiados. Se trata de 7 integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense oriundos de San Pedro, 3 de Campana y 1 de La Plata.

El agente penitenciario infectado ya está en su casa

