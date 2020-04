Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del jueves, 23/abr/2020. Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del jueves, 23/abr/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Espectáculos: Ya se puede escuchar el nuevo tema de Ratola Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Los que quieran escucharlo pueden ver el video insertado al pie, escanear el código QR o acceder por las redes sociales del músico

En plena cuarentena, el músico campanense compuso "Todo se detuvo", un tema hecho íntegramente el día de su cumpleaños. Ayer lo difundió en sus redes sociales. "Espero que les guste, terminé contento con el resultado que logré, salió todo de una y era expresar algo que me estaba pasando en ese momento". La cuarentena preventiva obligatoria ha modificado hábitos y costumbres de las personas, que, aisladas de su entorno habitual, no pueden reunirse con amigos o seres queridos. El festejo de cumpleaños, para aquellos que cumplan en estos meses, obliga a los y las cumpleañeras a ser originales para "que no sea un día más en el encierro". Tal es el caso de Cristian "Ratola" Gigena, que en diálogo con La Auténtica Defensa contó algo original: compuso su nuevo tema musical titulado "Todo se detuvo" el día de su cumpleaños (9 de abril). "Fue un cumple totalmente atípico pero igual ya preparado para pasarlo así, ya veía el panorama y sabía que iba a tocar así" y agrega "decidí cumplir algo que siempre había querido hacer; escribirme una canción a mí mismo el día de mi cumpleaños, uno mayormente vive su cumpleaños con mucha gente alrededor; familia y amigos y no tiene tiempo de hacerla. Además reconozco que es muy loco pensar en componer el día del cumpleaños de uno". El plan fue grabar y "jugar" con las cosas que tenía en su casa, con los teclados midi, con sus programas y las guitarras. "Cuando lo escuchen se van a dar cuenta que no tiene tanto que ver con la mayoría de cosas que yo he sacado, tanto del lado sonoro como del lado de la canción", detalla. Registró con imágenes lo que es el día a día en su casa, su cotidianidad. Además contó con la ayuda de sus amigos que le prestaron su oreja y de manera virtual aportaron algunas cosas. "Espero que les guste, terminé contento con el resultado que logré, salió todo de una y era expresar algo que me estaba pasando en ese momento", cuenta orgulloso. Ayer por la noche lanzó su tema en las redes sociales y realizó un vivo por su cuenta de Instagram donde charló y cantó algunas canciones incluyendo este. Los que quieran escucharlo hay que ingresar al link https://youtu.be/Ka2h1HqdzxA sino por las redes sociales del músico. Haciendo un balance Ratola asegura "hay que seguir por este camino, seguir haciendo vivos. Replantearnos dentro de la incertidumbre cómo seguir, cómo acompañar, cómo saciar esas ganas de hacer música que tenemos y a su vez cómo compartirlo con los demás" y resalta "creo muy importante el hecho de hacer girar la rueda, cuando uno se acomoda, hay que invertir un poco de lo bueno que le está pasando en otros trabajadores independientes para que la rueda camine y se nos haga menos difícil. Creo mucho en ayudarnos entre todos". "Se vienen tiempos nuevos, tiempos distintos, pero no por eso tienen que ser momentos malos. Hay que rescatar y buscar lo positivo y buscarle la vuelta para este "Otro Mundo" que nos espera". CUARENTENA EN MOVIMIENTO En relación a cómo pasa sus días el músico asegura "los primeros días fueron raros, de a poco traté de armarme una nueva rutina, traté de no perder la cabeza, que la ansiedad no nos gane". Fue ahí que realizó durante marzo y parte de abril presentaciones en vivo online todos los días, que duraban 15 minutos, y donde la gente compartía temas y Cristian las cantaba. Calmar la ansiedad y matar la incertidumbre: es el combo explosivo; "uno tiene la vida armada de una manera, y de un día para el otro todo cambió, pasas a estar en cero y no sabes cómo seguir". Resalta y agradece, que en este contexto sus alumnos decidieron seguir estudiando (el año pasado se recibió de Profesor de Música en la Escuela de Arte). "Uno se tuvo que reinventar, buscando herramientas que sean buenas para el estudio ya que algunas están buenas pero otras hay que cambiarlas, modificarlas y buscar para que funcione bien en referencia a la distancia y de forma online". El músico cuenta que, durante esta cuarentena, está estudiando canto, de manera virtual, con Rodolfo Valss, cantante y además coach por ejemplo de Operación Triunfo. "Siempre quise estudiar pero era medio difícil, estoy radicado en Campana y tener que viajar se perdía muchas horas. Esto es una gran oportunidad".

