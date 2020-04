P U B L I C



Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. NO A LA TRACCIÓN A SANGRE "Utilizan los caballos para llevarse la basura que el municipio no recoge. Basta de permitir maltrato animal Sr. Abella", escribe Florencia.

¡¡¡VOLVIÓ LA LUZ!!! "Ya tenemos luz nuevamente en la entrada al Barrio de las Praderas. Muchas gracias" muestra Rolando. CORREO DE LECTORES Buen día, me gustaría que el municipio explique por qué abren los registros automotores y los psicólogos no pueden atender en sus consultorios, siendo que éstos no tienen sala de espera. ¿Desde cuándo es más importante transferir un vehículo que la salud mental de las personas? ¿Quién determina esto y con base a qué criterios? En tiempos de encierro y soledad, muchas personas necesitan acompañamiento y contención para transitar este momento de coyuntura. Por favor, no me hagan pensar que el dinero está abriendo puertas que el sentido común no puede. Carlos Otero DNI 22518139

23 de Abril de 2020:

Quejas Vecinales

