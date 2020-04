Claudio Valerio

Estimados hermanos y amigos. En esos días de confinamiento y debido a las recomendaciones de las autoridades, el poder reflexionar cumple un papel de suma importancia para edificar vidas y lares, como también proclamar nuestra Fe. Con los templos e iglesias cerrados, nuestra Fe se vuelve una gran herramienta para suplir a esas reuniones diarias, o semanales, de esperanza y Fe. El reflexionar nos invita a proclamar las Buenas Nuevas del Evangelio, de nuestra Fe, por todos los sitios o espacios. Son casi 30 días de aislamiento social obligatorio, con ofertas voluntarias de amigos que comprenden la necesidad de sostenernos todos, con mensajes y buena voluntad, para mantenernos activos y atentos por todo lo que viene, en su totalidad, y agigantados por nuestro buen ánimo consecuencia de un trabajo espiritual permanente. Nuestro trabajo es con sentido voluntario y los recursos tecnológicos contribuyen para hacerlos. Sin ánimo de reflexionar no puede seguir adelante. Hay que tenerlo siempre presente; ni yo y ni los que aman a Dios deseamos que sea interrumpido. Tendremos algunos buenos y silenciosos amigos que nos ayudan a sostenernos en esos momentos que flaqueamos; tal vez sean son pocos, pero están colaborando con gran amor, para que muchas personas sean alcanzadas con los muchos y buenos mensajes; la gran afluencia de energía positiva para que muchas y buena personas sean animadas. Vamos a superar los 30 días de encierro; el Covid-19 va a provocar un cambio de paradigma en nuestras relaciones, y será para mejor. Apelo a todos para que puedan ayudar en este proceso y no desean que todo haya sido en vano. Esos nombres anónimos que buscan el bienestar de la comunidad y para el bien de nuestro planeta. ¿Y cómo apoyar? No saliendo de nuestras casas... Con esta modalidad y forma citadas, se estará colaborando para que este trabajo continúe edificando nuestras vidas y lares. ¡Que Dios nos bendiga a todos!... Muchas gracias. Claudio Valerio / © Valerius / valerius@fibertel.com.ar

Motivación:

Para reflexionar durante el confinamiento

Por Claudio Valerio

