MÁS CERCA DEL DEFAULT El Gobierno no abonó ayer los u$s 503 millones correspondientes a los intereses de tres bonos emitidos durante 2016 para pagarle a los fondos buitre. Así, ahora, se abre un plazo de 30 días para declarar formalmente la caída en default. Tal como lo había anticipado el ministro de Economía, Martín Guzmán, al presentar el plan de reestructuración de la deuda, la Argentina no desembolsó los fondos necesarios para cubrir los intereses de los bonos Globales 2021, 2026 y 2046. Sin embargo, técnicamente ello no implica entrar en default, ya que debe transcurrir un mes para eso y que sea reflejado en las notas de las agencias calificadoras. PLAZO A ACREDORES El 8 de mayo a las 17:00 horas de Nueva York vencerá el plazo para que los acreedores externos de la Argentina acepten o rechacen la oferta que les hizo el país, según decidió el Gobierno. Así se desprende del documento con el que el gobierno argentino completó este miércoles ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) la oferta a los tenedores de bonos soberanos bajo ley extranjera. EL DÓLAR El dólar blue trepó ayer a $110 en el circuito financiero informal, mientras el contado con liquidación retomó el ritmo ascendente y saltó por encima de los $111. En una jornada con firme demanda de divisas, el billete verde en el mercado paralelo llegaba a venderse a $110, con lo que ganaba unos $5 en tan sólo dos días. En tanto, el dólar contado con liquidación, operación legal utilizada en el mercado para fugar divisas, volvió a mostrar tendencia alcista y se ubicó a $111,11. Finalmente, el dólar bolsa ganó más de 70 centavos frente al martes y cotizó a $109,18. Operadores estimaron que el Banco Central tuvo que vender unos US$ 70 millones dado que la oferta privada en la plaza cambiaria era limitada y no llegaba a abastecer la corriente compradora. SUPERAVIT COMERCIAL En medio del aislamiento obligatorio por el coronavirus, la balanza comercial de Argentina registró en marzo un superávit de u$s1.145 millones, el más alto en lo que va del año, de acuerdo a lo comunicado este miércoles por INDEC. Sin embargo, el informe mostró un derrumbe de entre 15% y 20% tanto en las exportaciones como en las importaciones. Las ventas al exterior cayeron un 15,9% interanual para aportar en marzo u$s4.320 millones. Por su parte, las compras acumularon u$s3.175 millones, por lo cual la contracción fue del 19,7% respecto al mismo mes de 2019. MURIÓ MARCOS MUNDSTOCK El actor y humorista Marcos Mundstock, fundador y "voz" principal del grupo humorístico Les Luthiers, murió ayer a los 77 años en la ciudad de Buenos Aires, producto de una larga enfermedad. "Después de más de un año de lidiar con un problema de salud que se tornó irreversible, Marcos, nuestro compañero y amigo, finalmente partió. De ahora en más, cada uno de nosotros deberá empezar a transitar el doloroso camino de aprender a convivir con su ausencia", indicó un comunicado del grupo argentino. Mundstock fue uno de los creadores de Les Luthiers y desde siempre la "voz" de cada espectáculo, lugar que en los últimos tiempos pasó a ocupar el actor Roberto Antier. Había nacido el 25 de mayo de 1942 en Santa Fe, aunque vivía en Buenos Aires desde 1949.



Breves: Noticias de Actualidad

23 de Abril de 2020

