Coronavirus: confirman otras ocho muertes y 144 nuevos casos

Abel Furlán recibió el "alta sanatorial" El agente penitenciario infectado ya está en su casa Así, el total de infectados llegó a 3.288 y el de víctimas fatales a 159. En nuestra ciudad no se dieron nuevos positivos y solo queda un hombre internado en el Hospital San José, luego que tanto en la Clínica Delta como en el Sanatorio Vandor fueran dados de alta sendos contagiados. En su habitual parte diario, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó anoche 144 nuevos casos y ocho nuevas muertes por coronavirus en Argentina. De esta manera, el total de infectados llegó a 3.288 y el número de víctimas fatales se elevó a 159. La cifra de infectados se compone de 2.257 casos activos, 872 personas que ya fueron dadas de alta y los 159 fallecidos. Del total de esos casos, 870 (26,5%) son importados, 1.408 (42,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 669 (20,3%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Los ocho fallecimientos confirmados ayer se dividieron por igual cantidad en cuanto a sexo: correspondieron a cuatro mujeres (dos de 88 y 85 años residentes en la provincia de Buenos Aires; otra de 57 de la Ciudad de Buenos Aires; y una de 84 de Córdoba) y cuatro hombres (tres de 60, 57 y 55 del territorio bonaerense, y uno de 82 de CABA). La provincia de Buenos Aires sumó ayer 31 de los nuevos positivos y se mantiene como el área con mayor número de contagios (1.036 en total). Sin embargo, en nuestra ciudad no se dieron novedades al respecto: el Informe Diario que brinda la Municipalidad de Campana señaló que continúan sin registrarse casos positivos desde el pasado lunes 13 de abril. De esta esta manera, nuestra ciudad suma ahora nueve días sin confirmar contagiados y mantiene actualmente un único caso en internación: un hombre de 51 años que se encuentra en la terapia intensiva del Hospital San José. En cambio, los infectados que estaban internados tanto en la Clínica Delta (un vecino de La Josefa) como en el Sanatorio Vandor (el metalúrgico Abel Furlán, quien para las estadísticas reporta en Zárate) fueron dados de alta en las últimas horas (ver aparte). El otro caso de contagio que toca a nuestra ciudad es el de un trabajador de 18 años que desarrollaba tareas en la refinería Axion para la empresa Ameghino Servicios Industriales. Sin embargo, como vive en Zárate, está registrado estadísticamente en la vecina ciudad, donde se encuentra aislado y bajo control, tal como informáramos en nuestra edición de ayer. CASOS EN GERIÁTRICOS PORTEÑOS Una persona que vivía en un geriátrico del barrio porteño de Parque Avellaneda murió por coronavirus y al menos otras ocho se encuentran infectadas, por lo que ayer el PAMI trasladó a las 45 personas que allí se alojaban a diferentes centros asistenciales. En tanto, ayer, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y Policía de la Ciudad de Buenos Aires allanó el geriátrico Apart Incas del barrio porteño de Belgrano, donde en la noche del martes, el personal del SAME evacuó a los adultos mayores y empleados que se encontraban en el lugar luego de que se conociera que había 19 casos positivos de coronavirus. En tanto, unos 35 adultos mayores del hogar Beit Sión, ubicado en el barrio porteño de Flores, también fueron derivados a distintos centros de salud esta semana luego de haber dado positivo en el test de coronavirus. Según informó la agencia Télam, la mayoría de ellos no presentaban síntomas de la enfermedad y seguían estables. También hay cuatro empleados del lugar infectados.



Coronavirus: confirman otras ocho muertes y 144 nuevos casos

