Habilitan reclamos para recibir el IFE

"Los que no fueron dados de alta por datos erróneos serán contemplados. Lo que no se puede es empezar el trámite desde cero", aclaró la diputada Alonso. Ayer comenzaron a pagarse los $10 mil a los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que, como adelantáramos en ediciones anteriores en Campana son 9612 vecinos. Sin embargo, no serían pocos tanto a nivel local como nacional a quienes les corresponde el beneficio pero por no tener actualizada su situación en ANSeS no fueron considerados. "Para esos casos especiales –señaló la diputada Soledad Alonso- se habilitó una instancia de reclamo. Los que no fueron dados de alta por datos erróneos serán contemplados. Lo que no se puede es empezar el trámite desde cero". En ese sentido, también recordó que los planes Más Vida, PNSA Córdoba, Tarjeta Social PNSA, Tarjeta Social Sistema Único Alimentario, Programa Alimentos Libres de TACC, PLASON UP, Programa Alimentario, Programa Sapucay, Programa Ticket Social, Ley Provincial 3772, Tarjeta Plus Alimentaria y Ciudadanía Porteña son compatibles con el IFE. "Para hacer el reclamo por el IFE –continúo- hay que ingresar desde una computadora o celular a la página de la ANSeS y actualizar los datos en la sección Atención Virtual. Para eso le van a pedir el número de CUIL y la clave de Seguridad Social. Si no se tiene la clave, se vuelve para atrás y hay que generarla. Lo que la gente tiene que entender es que posiblemente su solicitud haya sido denegada porque no actualizó su situación en el sistema y por ejemplo, figura que convive con alguien al que le fue otorgado el beneficio. Una vez que actualizó la información, ahí puede activar el reclamo y será considerado. Los instructivos, paso a paso, están publicados en la página de la ANSeS. De considerarse el reclamo, la ANSeS enviará un código privado al teléfono o correo electrónico del beneficiario que le será solicitado junto al CUIL al momento de cobrar". Para actualizar los datos (fecha de nacimiento, residencia, dirección y estado civil) y realizar el reclamo se tiene que respetar el turno según de acuerdo al Cronograma estipulado según la terminación de tu DNI. 0: 23/4; 1: 24/4 y 27/4; 2: 28/4 y 29/4; 3: 30/4 y 4/5; 4: 5/5 y 6/5; 5: 7/5 y 8/5; 6: 11/5 y 12/5; 7: 13/5 y 14/5; 8: 15/5 y 18/5; 9: 19/6 y 20/5. Finalmente, Alonso señaló que entre marzo y abril "tanto el estado Nacional como el Provincial al momento han destinado alrededor de $120 millones a Campana vinculados a la contener los vecinos de menores ingresos durante la cuarentena. Por un lado, están los 96 millones del IFE que se comenzaron a cobrar este martes. Pero también hay más de $5 millones que están girando directamente al municipio. Además, están los 12 mil bolsones repartidos a través del Servicio Alimentario Escolar que equivalen a otros 18 millones".

Habilitan reclamos para recibir el IFE

