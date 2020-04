Alejandro Calderón

La situación que generó la pandemia por el coronavirus mostró una realidad que parecía oculta. En nuestra ciudad hay contrastes que se notan mucho. Se despide, se suspende y se les rebaja el salario a los trabajadores mientras no se afectan las ganancias a los empresarios. En nuestra ciudad muchos de los jóvenes, sobre todo las mujeres, laburan en el sector de gastronomía en los bares y restaurantes. La mayoría está sin cobrar desde que empezó el aislamiento. Muchas son madres y tienen que bancar a sus familias solas. Las maestras además cuentan que en las escuelas los alimentos no alcanzan para repartir a los que menos tienen y ni siquiera está considerada la nutrición de los niños en lo que se reparte. Nuestro compañero Claudio Dellecarbonara que es trabajador del subte y Diputado Provincial está impulsando junto a docentes y familias de estudiantes un amparo exigiendo al Gobernador Kicillof una alimentación de calidad, acorde a la necesidad de los niños y sus familias ya que con lo que destinan, $50 por día no se puede comer en ninguna casa. Nosotros desde la izquierda venimos planteando que la prohibición de despidos que decretó Alberto Fernández dejó abierta la posibilidad de suspender a miles y además que los despidos en Techint terminaron siendo avalados por el Ministerio de Trabajo. Ahora quiere suspender al resto de los trabajadores que estamos en cuarentena. Rocca tiene más de 8 mil millones de dólares. Son fortunas enormes que si se les cobrase un pequeño impuesto alcanzaría para incrementar el presupuesto de la salud pública e incluso para un salario de emergencia de $30 mil para los que no están percibiendo salario o viven de changas y con la cuarentena es más difícil vivir. Nicolás Del Caño y los diputados del Frente de Izquierda presentaron este proyecto de impuesto a las grandes fortunas para que sea discutido por el Congreso. Muchas empresas incluso contaminan el medioambiente y producen enfermedades respiratorias y no pagan un impuesto al municipio por el impacto humano/ambiental. Bulgheroni es otro multimillonario propietario de Axion. En la refinería ya despidieron a trabajadores de las contratistas dejándolos más vulnerables ante el virus. Nuestra ciudad está llena de sindicatos y deberían ponerse a la cabeza de estos reclamos, sino es como vivir en el mundo del revés porque en una crisis se les rebaja el salario a los trabajadores y no se afectan las ganancias a los empresarios. Acá se trata de una cuestión de autodefensa y preservación como clase trabajadora frente a la decadencia, la ruina y el riesgo de nuestra salud. No podemos permitirlo. Los obreros de la gráfica recuperada MadyGraf de Garín, por ejemplo, se juntaron a docentes de SUTEBA Tigre y donaron este domingo mascarillas, alcohol en gel y sanitizantes a las enfermeras de Hospital Provincial Magdalena V. de Martínez. Y hay que estar atentos porque los empresarios cuando puedan van a intentar seguir produciendo sin tener en cuenta nuestra salud. Algunos ya lo están haciendo. Para eso hay que controlar muy bien, si hace falta podríamos hacer asambleas online y poner en pie comisiones de Seguridad e Higiene para verificar que estén las condiciones garantizadas, que se realicen controles y testeos a todos los que tengan que trabajar, y que solo produzcan lo esencial. No se trata solo de estar en cuarentena sino de preservar la salud de millones de personas. Para que no tener que optar "entre 100.000 muertos y un 10% más de pobres" como dijo Alberto Fernández, hay que facilitar todos los recursos humanos y materiales disponibles. Estas y otras medidas que proponemos deben ser banderas de todo el movimiento obrero. Alejandro Calderón, PTS- Frente de Izquierda

La cuarentena se vive de manera muy desigual

Por Alejandro Calderón

