"Hasta que no hayas amado a un animal, una parte de tu alma permanecerá dormida." --Anatole France. Ya a fines del siglo XIX, muchos hombres tomaron conciencia de que el desprecio por los animales y la voracidad humana estaban provocando el maltrato hacia muchos de ellos, y peor aún, la extinción de numerosas especies, lo cual una vez que ocurre es irremediable. Uno de esos hombres fue el ex presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento. Junto con él y otros compañeros, el Dr. Ignacio Lucas Albarracín, creó la Sociedad Protectora de Animales. Allí se desempeñó como secretario, al suceder a Sarmiento promocionó la sanción de la ley de Protección de Animales, que establece la obligatoriedad de brindar protección a los animales, de manera de impedir su maltrato y su caza. El Dr. Albarracín falleció el 29 de Abril de 1926, y en su honor a este incansable luchador en defensa de los derechos de los animales, la Sociedad Protectora, eligió esta fecha para conmemorar el Día del Animal. El hombre no debe olvidar que todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección, como también al respeto. El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o explotarlos. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales, cuidarlos y darles afecto. Y sobre todo, recordar que las mascotas no son juguetes, son seres vivos y deben ser tratados con cariño y respeto. Hoy, más que nunca, los animales nos dan nuevamente el ejemplo, al confiar nuevamente en el hombre, como los hemos visto acercándose a algunas ciudades transitando sus calles mansamente. Esperemos que todos sepamos comprender el mensaje que la naturaleza nos brinda a través de ellos y acabemos con la agresión que sostenidamente realizamos sobre ellos. Hubo una persona que sintió un profundo amor por los animales y volcó el mismo en estas bellas palabras: ¿POR QUÉ DEBEMOS AMAR A LOS ANIMALES? "Porque: - Lo dan todo, sin pedir nada; - Ante el poder del hombre que cuenta con armas..., son indefensos. - Son eternos niños, porque no saben de odios..., ni guerras. - No conocen el dinero y se conforman sólo con un techo donde guarecerse del frío. - Se dan a entender sin palabras, porque su mirada es pura como su alma. - No saben de envidias ni rencores, porque el perdón es algo natural en ellos. - Saben amar con lealtad y fidelidad. - Dan vida sin tener que ir a una lujosa clínica. - No compran amor, simplemente lo esperan y porque son nuestros compañeros, eternos amigos que nunca traicionan. - T porque están vivos. Por esto y mil cosas más..., merecen nuestro amor...!!! Si aprendemos a amarlos como lo merecen..., estaremos más cerca de Dios". Madre Teresa de Calcuta.

El Rincón de Aléthea:

29 de Abril, Día del Animal

Por Angela Monsalvo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar