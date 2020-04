Efemérides del día de la fecha: 23 de abril

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR Instituido por laOrganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 1995, este día tiene el propósito de fomentar la lectura y proteger la industria editorial y los derechos de autor. Esta fecha fue elegida porque en esta jornada, en el año 1616, fallecieron Miguel de Cervantes, Inca Garcilaso de la Vega y William Shakespeare, importantes escritores que transformaron los pilares de la literatura universal. Este año, la UNESCO propone combatir el aislamiento y el aburrimiento leyendo libros e invitando a todos a expresar su amor por la lectura en las redes sociales con los hashtag #QuédateEnCasa y #DíaMundialDelLibro. Asimismo, la UNESCO recomienda a los padres aprovechar esta fecha para leerle a sus hijos y, especialmente, ofrece en su página web el cuento "Mi héroe eres tú", un libro escrito para los niños de todo el mundo afectados por la pandemia. MERCEDES SOSA Y LUCIANO PAVAROTTI CANTAN JUNTOS EN LA BOMBONERA En el año 1999 Mercedes Sosa y Luciano Pavarotti unieron sus voces en La Bombonera deleitando a 24.000 personas. La cantante había aceptado inmediatamente la propuesta de cantar junto al tenor italiano. No obstante, unos días antes de presentarse, una fuerte gripe afectó su voz y su delicada salud por lo que temió no poder cantar en La Boca. Aun así su compromiso con su público fue más fuerte y, tras tomar la medicación recetada, subió al escenario con su infalible poncho. La cantante abrió con "Misa Criolla" de Ariel Ramírez acompañada por el charango de Jaime Torres y el Coro Polifónico Nacional dirigido por Julio Fainguersch. Ante el reclamo del público para que elevara la voz al cantar, Mercedes Sosa no dudó en contestar: "esta obra es para escuchar. Hay que prestar atención." Luego continuó con "Agitando los pañuelos" de los Hermanos Ávalos, "Mi madre y María" de Víctor Heredia, "Cuando ya me empiece a quedar solo" de "Sui Generis" y "Solo le pido a Dios" de León Gieco. Cuando finalizó su presentación en solitario, Luciano Pavarotti entonó "Quanto é bella, quanto é cara", "Una furtiva lacrima", "Matinatta", "O sole mio", "Granada" y "La donna é movile". Finalmente, el momento ansiado por el público llegó al final de la noche cuando ambos artistas cantaron "Caruso" y "Cuore ingrato": "fue una hermosa noche, porque canté con uno de los hombres más importantes del canto lírico del mundo. Pero ante todo, lo más importante es que canté con una persona excepcional" manifestó Sosa. COCA COLA CAMBIA SU FÓRMULA Un día como hoy en el año 1985, la empresa "Coca Cola"lanzaba a la venta la "New Coke." Tras décadas triunfando con la fórmula de la bebida, la empresa decidió cambiarla ante el decenso de sus consumidores que empezaban a preferir a "Pepsi." A su vez, el éxito de la "Diet Coke" fue un fundamento clave para cometer el peor error en la historia de "Coca Cola." La "New Coke" disgustó profundamente a los consumidores que fundaron grupos de protestas en todo el país, "The society for the preservation of the real thing" y "Old Cola Drinkers of America", colapsaron las líneas telefónicas de atención al consumidor y protestaron con carteles en un evento de la compañía. Finalmente, después de 79 fatídicos días, la "Coca Cola clásica" retornó a los anaqueles de todas las tiendas.



Efemérides del día de la fecha: 23 de abril

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar