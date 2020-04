El vicepresidente del Zárate Auto Moto Club repasó la actualidad de la entidad de la vecina ciudad y también elogió al Museo del Primer Automóvil Argentino de Campana: "La gente no se da una idea lo importante que es tener ese museo". Carlos Zanini, vicepresidente y referente del Zárate Auto Moto Club, es un amante del automovilismo desde siempre y no hay propuesta que no deja de interesarle. Aunque desde la intimidad de su hogar, el primer tema que comenta no está relacionado con el mundo motos, sino que es el inevitable coronavirus y las medidas de aislamiento establecidas para prevenir el contagio masivo: "Sin duda que este es el momento menos deseado, porque todo nos supera. Debemos manejarnos con cautela para no incurrir en cuestiones que después no se puedan remediar. No estamos acostumbrados a estar en casa todo el día y eso provoca en algunos casos cierto malestar por no poder visitar a los tuyos, a los chicos. Y si bien nosotros por nuestro trabajo podemos atender, también nos exponemos más". -¿Esto detuvo lo que ustedes habían comenzado con el club este último tiempo? -Sí, claro. No nos podemos ni reunir, por lo que todo lo hacemos hablándonos por teléfono como para seguir en contacto. Tenemos la suerte de tener nuestro club del cual soy vicepresidente y podemos realizar diferentes emprendimientos que poco a poco nos van permitiéndonos meternos en la ciudad que es muy tuerca. Sin embargo, a veces les cuesta sumarse al club y nosotros ahora apuntamos a eso. Es un trabajo a largo plazo, pero sabemos que seguimos avanzando de a poco. -Pero hubo eventos muy emotivos en los que la gente los acompañó. -Bueno, eso nos dio la pauta que estamos bien encaminados. Las cenas o las carreras que realizamos fueron todas un éxito y la gente se mostró muy contenta. Lo que también uno debe evaluar es que son momentos difíciles en el país y nosotros no escapamos a esa realidad. La gente está muy ocupada con sus problemas y es hasta atendible -Tienen una comisión formada. ¿Se venían reuniendo seguidamente en este tiempo? -Sí, todas las semanas nos juntábamos. Y en esas reuniones vamos armando lo que se pretende de cara al futuro. Es cierto que no todos pueden asistir, pero siempre somos seis o siete que nos juntamos y que, de paso, comemos algo, porque nos quedamos hasta tarde. -¿Y qué se pretende de cara al futuro? -Acá nos estamos ordenando de una manera tal para poder agrandar el club. Necesitamos una sede para atender a la gente, pero además estamos tratando de cerrar este tema de la personaría jurídica que iba a realizarse en el mes de marzo. Ahora habrá que esperar para empezar a tener una gama de posibilidades que hoy se ven limitadas -Como por ejemplo… -Primero y principal tenés identidad propia; y segundo, podemos comenzar una campaña de socios que puedan abonar una cuota para poder paliar los gastos que te demanda estar en una institución como ésta. Te digo dos cosas de otras que se puedan realizar. -¿Creen que la gente los acompañará? -Sí, nosotros demostramos como hasta ahora que somos una institución seria, la gente va a apostar por esta posibilidad que está armada por gente del automovilismo y que desea colaborar con quienes hacen automovilismo desde ese lugar que a nosotros nos corresponda. Y sabemos y conocemos cómo es este mundo de los fierros. -En lo personal tenés tu historia con los fierros. -Son muchos años en esto. En karting estamos con mi hermano desde hace tiempo y con gente que atendí que me llevó su tiempo. Un ejemplo es la joven de Campana, Ludmila Rodríguez, que empezó con nosotros. Y así muchos más. Soy de acompañar a los pilotos de Zárate a las carreras, me gusta mucho y creo que en la medida que pueda voy a seguir haciéndolo. Ahora estoy acompañando a Leandro Cracco que corre en la categoría ALMA. -¿Pero lo tuyo no son las cupecitas? -También eso me apasiona, tengo las mías. Soy muy especial con este tema: a veces las vendo y luego compro otras. Voy a todos los encuentros que puedo; somos un grupo sano y lindo con muchachos de Campana como Chiorazzo, Rodríguez, Barletta, Fioranelli y Gallo, entre otros. La pasamos muy bien. Ellos tienen ese museo que es una barbaridad. La gente no se da una idea lo importante que es tener ese museo con el primer automóvil argentino. A nosotros en algún momento nos gustaría armar algo así, aunque eso es pensar muy a futuro. -¿Y cuál es el mensaje para aquellos que se quieran sumar o colaborar con el club? -Que no duden en venir, porque cuanto más seamos, mejor. Estamos trabajando para tener todo como corresponde, tendremos la personaría y hay muchas cosas por hacer en el automovilismo zarateño. Tenemos pilotos en casi todas las categorías y sería bueno colaborar con ellos y a su vez tener un lugar para encontrar también de nuestro apoyo.



ZANINI TRABAJÓ EN KARTING CON LA CAMPANENSE LUDMILA RODRÍGUEZ Y TAMBIÉN COMPARTE LA PASIÓN POR LAS CUPECITAS CON VARIOS VECINOS DE NUESTRA CIUDAD.



Automovilismo:

Carlos Zanini; "Tenemos la suerte de tener nuestro propio club"

