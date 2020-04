En la gran mayoría de salidas de pesca de muelles nos encontramos con que los mismos pueden ser muy firmes, o por lo contrario muy inestables. Las tablas pueden estar o no en condiciones siendo esto un real peligro para el pescador, pueden contar o no con barandas al frente o casi siempre por detrás. Otro de los servicios brindados puede ser que cuenten con luz eléctrica, algunos poseen pileta y mesada para limpieza y fileteado de pescado, etc. Lo que sí es muy cierto es que el 95% de los muelles no cuenta con posa cañas, solo un muy bajo porcentaje cuenta con ellos y si así es algunos no suelen estar en las mejores condiciones o si llegamos tarde están todos ocupados. Bueno en este caso no queda más que buscar con qué atar nuestra caña a la baranda si la hay, o buscar entre las maderas donde el mango de nuestra caña entre para dejarla ahí un rato. Cualquiera de estas cosas seguro rayará o marcará lamentablemente nuestra caña. Bueno la solución pasa por un posa cañas, pero claro si es un posa cañas de los comunes estaríamos en la misma habría que atarlo con algún trapo, tal vez alambre, quizás con tanza o ponerlo no sé cómo agarrado en algún lugar, bueno la solución es sin dudas el posa cañas de muelle el cual paso a detallar. MATERIALES NECESARIOS: - un tubo de una pulgada y media de diámetro por unos 0,30 centímetros de largo. - una varilla de 10 mm por un largo de 0,45 centímetros. - dos varillas de 10 mm por un largo de 0,10 centímetros. ARMADO: Al tubo de 0,30 centímetros desde el medio hacia abajo, se le suelda la varilla de 0,45 centímetros, a esta varilla debajo de todo y del lado de atrás se le suelda cruzada una de las varillas de 0,10 centímetros al medio, dejando unos 3 centímetros de luz de esta varilla hacia arriba se suelda la otra varilla de 0,10 centímetros pero delante de la de 0,45 centímetros. Formando una H. USO: Por lo general los muelles tienen una separación entre tablas de una pulgada y la altura de las tablas del muelle también es de una pulgada, entonces se pasa entre las tablas la parte inferior de nuestro posa cañas pasando hacia abajo la primer varilla de 0,10 centímetros, se gira el posa cañas y arriba de la tabla se apoya la varilla superior de 0,10 centímetros y listo ya está para colocarlo donde quisiéramos más atrás más adelante, al costado o más allá. OTRAS FORMAS: - Otra forma sería la de utilizar una varilla de 0,60 centímetros en vez de la de 0,45 cm, a la que le soldaremos en vez de un tubo entero dos aros de una pulgada y media de diámetro por una pulgada, los cuales soldaremos uno al extremo superior y el otro a cuarenta centímetros de este, terminando el posa cañas con la colocación ya explicada de las dos varillas de 0,10 cm. - En un posa cañas tradicional de varilla de los que se venden, soldarle abajo las dos varillas de 10 cm, como ya se explicó más arriba. Si queres ver más sobre la explicación de armado y uso lo podes encontrar en el video de mi canal YouTube semanario del pescador Nº823. En nuestro programa televisivo Nº824 les traigo una pesca de pejerreyes del recuerdo en la zona de la vuelta del este sobre el Paraná de las Palmas, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de You Tube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas con programación especial por la cuarentena con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Posa Cañas para muelles





De esta forma se utiliza VIDEO:

Semanario del Pescador:

Posa cañas para muelles

Por Luis María Bruno

