Estremeciendo al Universo

"Cuando lanzamos una piedra a un estanque, pequeñas ondas en la superficie comienzan a moverse, y éstas ondas viajan hasta que alcanzan la orilla. Una ligera agitación en cualquier parte del estanque, agita todo el estanque, tiene una influencia sobre todo el campo de agua, y su medio ambiente. Similarmente, por medio de cada pensamiento, palabra y acción, cada individuo produce ondas de influencia en el ambiente que lo rodea y ésta influencia no está restringida a ningún límite. Ésta continúa y continúa, alcanzando a cada nivel de la creación. Cada individuo por medio de su pensamiento, palabra y acción, estremece el Universo entero. Este es el estado de un individuo. Uno está conectado con todo el Universo en cada pequeña pizca de actividad. Una persona parece estar limitada por los límites del hogar y por los límites de su propio cuerpo, pero en realidad los aspectos sutiles de la individualidad hacen a la existencia universal. Un individuo nunca es un individuo aislado. Él está íntimamente interrelacionado con todo el cosmos. El Universo entero se encuentra en cada uno de nosotros. La existencia cósmica se encuentra en la existencia del individuo. La vida cósmica descansa en la vida individual y la vida individual se extiende hacia la vida cósmica. El hombre y el cosmos son interdependientes. Ninguno de ellos es independiente del otro. Cada movimiento de un individuo agita el cosmos. El Universo reacciona a la acción individual. Cada individuo tiene este poder para estremecer el Universo y agita y ampara a dioses y ángeles en el paraíso. El hombre tiene esta fuerza que despliega el Universo. El individuo por medio de cada acción sirve al Universo; y el gran poder de la naturaleza rápidamente sirve al individuo, si el individuo influencia al Universo de una manera progresiva en el proceso de evolución. Por su propia existencia de la Creación se coloca en la dirección de más y más a través de los pasos de evolución. Si la acción del individuo está en conformidad con el propósito de la Creación y el propósito de la evolución, entonces el individuo sirve al propósito cósmico de la vida y todas las grandes leyes de la naturaleza fácilmente sirven al propósito del individuo. Este es un proceso simple y automático de dar y recibir. Tanto como uno siembra, uno cosechar" Maharishi Mahesh Yogi Si fuéramos totalmente conscientes de nuestra influencia en el Universo, creo que nuestras acciones serían más acordes a la evolución, a la búsqueda de paz, armonía y amor. Pero no sólo nuestras acciones importan, también hay que prestar atención a nuestros pensamientos y nuestras palabras. Muchas veces no le damos importancia a todas aquellas cosas que hacemos en la vida cotidiana, cuando nos enojamos, cuando gritamos, cuando nos ponemos de mal humor, cuando no tratamos al prójimo de la mejor manera, cuando criticamos o cuando juzgamos. También nuestras buenas acciones sirven, por más pequeñas que parezcan, por más que sean como una gota en el océano. Pues, todo, absolutamente todo, por más pequeño que parezca estremece a nuestro ser, a nuestro entorno, al Universo entero. Y es así como luego el Cosmos reacciona actuando acorde a nuestras acciones. Si el propósito de mis palabras, de mis pensamientos, de mi sentir y de mis acciones es beneficioso y está alineado con el propósito del Universo, entonces recibiré todo lo que necesite para llegar al éxito junto con los que me rodean. Pero si por el contrario voy en detrimento de la naturaleza, de la evolución, entonces obtendré obstáculos que me impidan progresar no sólo a mí, sino también a mi entorno. Las leyes de la naturaleza marcan nuestro camino al igual que nosotros marcamos el del Universo. Entonces te propongo reflexionar ¿qué estamos haciendo con nosotros, con nuestro ser? ¿Qué estamos haciendo con el Universo? ¿Caminamos acorde al propósito de la evolución? Mariela Oppici - http://generandorealidades.blogspot.com/



Estremeciendo al Universo

Por Mariela Oppici

