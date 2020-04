Fue el miércoles por la madrugada en una quinta que estaba vacía. El dueño estima que fueron 4 personas. "Por esto de la cuarentena no vamos a la quinta, pero una vecina del lugar va siempre porque tengo una bomba y saca agua. El miércoles por la tarde, como casi todos los días, la señora fue y cuando vio la reja de la ventana en el suelo. Se asustó y ni se acercó hasta la casa. Cuando llegó a la suya me llamó", relata Maximiliano Di Fiore. La quinta queda sobre la calle Mozo Sadi, a cuatro cuadras de la colectora Norte, en el barrio Albizola. Los ladrones cortaron la luz, arrancaron la reja de una ventana y sólo se llevaron un freezer horizontal de 450 litros, marca Gafa, de casi 1 metro y medio de largo, 68 centímetros de ancho y 90 centímetros de altura. "Es un freezer grande y pesado. Estaba vacío. Yo calculo que tienen que haber participado 4 personas, además de tener una camioneta para llevárselo", explicó Di Fiore quien utilizaba su freezer para un micro emprendimiento de cerveza artesanal. Aparentemente el robo se habría concretado el miércoles por la madrugada, pero los vecinos no vieron ni escucharon nada extraño. "Caminaron cargando el freezer unos 80 metros, hasta el alambrado que da a la calle. Rompieron ese alambrado y lo sacaron por ahí. Evidentemente, no fue un robo improvisado", concluyó.

Los malvivientes arrancaron la reja de una de las ventanas y por ahí sacaron el freezer de 450 litros de capacidad.





Lo cargaron a pulso unos 80 metros hasta un alambrado que da a la calle.



Roban freezer en Albizola

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar