Se extendería la cuarentena hasta el 10 de mayo

El anuncio lo haría hoy el presidente Fernández. Ayer no se registraron nuevos casos confirmados en Campana, mientras que a nivel nacional fallecieron otras 6 personas, ascendiendo la cuenta a 165. Diferentes medios de comunicación nacionales daban ayer como un hecho que hoy el presidente Alberto Fernández anunciará al país que se extenderá la cuarentena fijada hasta el próximo 27 de abril y que la misma se prolongará hasta el 10 de mayo. Ayer la municipalidad de Campana informó que no se registran nuevos casos confirmados desde el 13 de abril, al tiempo que continúa su evolución un único paciente positivo en la ciudad. Así, la cuenta permanece en 5 casos confirmados y 3 fallecimientos. A nivel nacional, el reporte oficial indicaba que ayer fallecieron otras 6 personas en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Mendoza y Buenos Aires, ascendiendo así la cuenta de víctimas fatales 165 en la Argentina por coronavirus; mientras que la cifra de contagios confirmados es de 3435. De la totalidad de contagios positivos, 875 (25,5%) son importados, 1.490 (43,4%) son contactos estrechos de casos confirmados, y 722 (21%) son casos de circulación comunitaria. El resto se encuentra en investigación epidemiológica. De los casos confirmamos en el día de ayer, 37 son de la Ciudad de Buenos Aires, 84 de la provincia de Buenos Aires, 10 de Chaco, 2 de Córdoba, 1 de Corrientes, 1 de Mendoza, 1 de Neuquén, 4 de Río Negro, 6 de Santa Fe, y 1 de Tierra del Fuego. "NO VAMOS A TENER UN PICO COMO EL ESTADOS UNIDOS, ITALIA, ESPAÑA O FRANCIA" El infectólogo Eduardo López, uno de los integrantes del grupo de expertos que asesora al Gobierno nacional, aseguró ayer que si la cuarentena continúa hasta el próximo 10 de mayo, como se especula, el pico de la pandemia de coronavirus será en junio y en el país "no vamos a tener un pico como el de Estados Unidos, España o Italia" por lo que "el sistema de salud no va a colapsar". "Yo soy cautamente optimista. Pienso que va a haber un pico por junio que no va a colapsar al sistema de salud. Va a ser un pico manejable, moderado. No vamos a tener un pico como el Estados Unidos, Italia, España o Francia", dijo López. el experto dijo que en el país "la curva va en ascenso suave, paulatina, donde no hay multiplicación de casos cada tres días como ocurrió en otros países, sino es una curva de duplicación de casos cada doce días". Al ser consultado sobre la extensión de la cuarentena, el infectólogo que también es pediatra y jefe en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, dijo: "la cuarentena se debe prolongar porque es así como hay que manejar las cuarentenas". Y explicó que si la cuarentena se extiende "el virus pierde transmisibilidad porque no hay circulación de gente, no tiene a quién contagiar", y por tanto, si la cuarentena "se extiende hasta el 10 de mayo, el pico se va a correr hasta junio".

El infectólogo Eduardo López

LA SITUACION EN CAMPANA Y LA REGION #RN2

Situacion Actual COVID-19 23 de Abril 2020 en el Consorcio Región Norte 2 #QuedateEnCasa #NosCuidamosEntreTodos #COVID19 pic.twitter.com/evxOkzoNDs — RN2 - Región Norte 2 (@RN2_Consorcio) April 23, 2020 #Dato la Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana informa que NO SE REGISTRARON NUEVOS CASOS de #coronavirus. Solo permanecen internado UN paciente en el hospital San José y fue dado de alta el de la clínica Delta como fue informado. Sigamos cuidándonos. #QuedateEnCasa pic.twitter.com/cROD339fAt — Daniel Trila (@dantrila) April 23, 2020

Se extendería la cuarentena hasta el 10 de mayo

