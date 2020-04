Claudia Ravera se encamina a ser designada Juez de Faltas

NOTICIA RELACIONADA: Por la pandemia:

El Concejo Deliberante aprobó la emergencia económica en Campana Dividido, el HCD aprobó el previo acuerdo necesario para que el intendente la nombre titular del Juzgado Municipal de Faltas Nº1, un cargo vitalicio. La abogada Claudia Ravera se encamina a ser la nueva titular del Juzgado de Faltas Nº1: anoche el Honorable Concejo Deliberante dio su previo acuerdo para que el intendente avance con la designación. La exfuncionaria municipal, que ya había sido propuesta para el cargo por la exintendente Stella Giroldi, ocuparía así un cargo vitalicio que fue dejado vacante en 2015 cuando falleció el recordado abogado Patricio Jordán. El concejal oficialista Javier Contreras fue el encargado de defender ante sus pares la elección de Ravera, a quien ponderó por su "idoneidad y por el cambio de paradigma que debe dar este sistema patriarcal" al designar una mujer como jueza de Faltas. Al mismo tiempo, desmintió tener un vínculo familiar con Ravera, como lo había denunciado minutos antes el concejal Marco Colella del Frente de Todos. "No tengo lazo sanguíneo con ella", aseguró Contreras, defendiendo la validez de su voto. Para el peronismo, la intención del intendente de avanzar con la designación de Ravera en medio del funcionamiento irregular del HCD por la pandemia no fue adecuada dado "el cargo de suma injerencia que va a desempeñar" y la supuesta ausencia de discusión previa. "Históricamente el juez de falta fue votado por unanimidad", afirmó Colella, quien consideró que la elección de Ravera "es una devolución de favores" por su desempeñó en el área de Recursos Humanos durante la gestión de Abella. Por último, el edil Axel Cantlon de la UV Calixto Dellepiane dijo que su bloque hubiese preferido "la realización de un concurso público done se convoque a distintos profesionales" para participar de la selección, aunque reconoció la "mucha experiencia" de Ravera para desempeñarse como jueza. Por eso, el edil -el único presente ayer de su bancada- se abstuvo en la votación, aprobada solo con el acompañamiento de Juntos por el Cambio.

La abogada Claudia Ravera. Imagen ilustrativa (composición).



Claudia Ravera se encamina a ser designada Juez de Faltas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar