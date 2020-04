La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/abr/2020 Cuarentena:

Llegó a un acuerdo con el gremio para abonar a fin de mes un equivalente al 90 por ciento del sueldo neto. Es la primera vez que toma esta decisión desde que desembarcó en Zárate. Una cuarentena insólita, la novedad de salir con barbijos a la calle, la necesidad de contar con un permiso expreso para poder circular: la pandemia de coronavirus está siendo una etapa de muchas primeras veces. Y esta semana se confirmó que la automotriz Toyota reducirá el sueldo de sus empleados por la caída de la actividad, una medida que jamás había tomado desde que se radicó en Zárate a fines de los noventa. Según trascendió, los 4.400 empleados de la fábrica de Panamericana y Ruta 193 cobrarán a fines de abril un pago no remunerativo equivalente al 70% de los haberes bruto de marzo, lo que representa 90% de los haberes netos de abril, mes en el cuál la actividad fabril fue nula. Por otro lado, cuando se declaró la cuarentena a mediados de marzo, la empresa dispuso un pago de $30.000 para que los empleados pudieran contar con un dinero adicional para abastecerse de productos básicos ante la situación de emergencia sin tener la necesidad de esperar al pago del sueldo a fin de mes. Ese monto adelantado se descontaría con el aguinaldo. Los mecánicos tienen tradicionalmente incorporado un sistema de licenciamientos con pago parcial de sueldos y desde que avanzó el coronavirus se aceleraron las suspensiones acordadas con los empresarios. Pero en Toyota las suspensiones nunca se habían registrado. Ahora rige el esquema del pago del 70% de los sueldos y el compromiso de mantener las fuentes de trabajo. El gremio también está en plenas negociaciones para alcanzar un convenio semejante con los empresarios que nuclean a las concesionarias, donde, aunque la mayoría están cerradas, hay algunas en actividad solamente para la reparación de los vehículos del personal de la salud o de seguridad.



