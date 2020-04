DOLAR El dólar blue alcanzó ayer un nivel histórico de $118 en el circuito financiero informal, mientras el contado con liquidación avanzó por encima de los $114 y la brecha con el mayorista superó el 72 por ciento. La moneda norteamericana en el mercado paralelo llegó a tocar los $120 a mitad de la rueda, aunque luego mostró un recorte en la tendencia alcista para cerrar en $118. En una plaza cambiaria afectada por el aislamiento social ante la pandemia, el blue mantiene un firme ritmo ascendente y en tan sólo dos días sumó $13. PIDEN CERRAR EL PALOMAR Aeropuertos Argentina 2000 pidió al organismo regulador de aeropuertos el cierre de la estación aérea de El Palomar, y justificó ese pedido en que la puesta en funcionamiento fue producto de un "accionar improvisado" durante la gestión anterior. El aeropuerto de El Palomar, que sólo tenía operatividad como base militar, fue reacondicionado por la administración anterior para desarrollar servicios aéreos de empresas consideradas Low Cost. El pedido de la empresa de Eduardo Eurnekian fue realizado por medio de una nota enviada el 14 de abril a las autoridades del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). SUPERMERCADISTAS La Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) emitieron un comunicado conjunto en el que advierten que "no aceptarán aumentos de precios de sus productos, o cambios de las condiciones de venta que les signifiquen mayores costos". La lista de precios máximos vigente retrotajo los precios al 6 de marzo y su vigencia fue extendida hasta el próximo 20 de mayo. Rige para 2300 productos, entre ellos el alcohol etílico, lavandina, pañales, papel higiénico, fideos, arroz y agua mineral. LA POBREZA LLEGÓ AL 45% Agustín Salvia, director del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), estimó en declaraciones periodísticas que merced a la cuarentena en la Argentina, la pobreza trepó al 45% en el primer trimestre del año. Según el especialista, no se experimenta "un empobrecimiento de los más pobres, sino de la clase media baja". HUEVOS IMPARABLES La Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia), durante los meses de febrero y marzo el cajón de 360 huevos tenía un valor que rondaba entre los 1.200 y los 1.500 pesos. Sin embargo, esta semana el precio ronda los 3.000 pesos. Algunas estimaciones indican que desde que se inició la cuarentena, el consumo de este producto aumentó un 40%. AUTORITARISMO "En las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua la pandemia sirve de pretexto para aumentar la persecución política y la opresión. En España y la Argentina, dirigentes con un marcado sesgo ideológico pretenden utilizar las duras circunstancias para acaparar prerrogativas políticas y económicas que en otro contexto la ciudadanía rechazaría resueltamente", sostiene un manifiesto titulado "Que la pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo", impulsado por la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), que preside el escritor peruano Mario Vargas Llosa y fue suscripto por el ex presidente Mauricio Macri. NUEVO RÉCORD EN BRASIL Este jueves el Ministerio de Salud del Brasil registró 407 muertes por coronavirus en un día, casi duplicando así el pico diario registrado el pasado viernes 17. Así, acumula 3313 fallecimientos desde que se desató la epidemia. El estado de Sao Pablo es el más golpeado, acumulando 1345 defunciones.



24 de Abril de 2020

