NOTICIA RELACIONADA: Se extendería la cuarentena hasta el 10 de mayo El infectólogo Eduardo López, uno de los integrantes del grupo de expertos que asesora al Gobierno nacional, aseguró ayer que si la cuarentena continúa hasta el próximo 10 de mayo, como se especula, el pico de la pandemia de coronavirus será en junio y en el país "no vamos a tener un pico como el de Estados Unidos, España o Italia" por lo que "el sistema de salud no va a colapsar". "Yo soy cautamente optimista. Pienso que va a haber un pico por junio que no va a colapsar al sistema de salud. Va a ser un pico manejable, moderado. No vamos a tener un pico como el Estados Unidos, Italia, España o Francia", dijo López. el experto dijo que en el país "la curva va en ascenso suave, paulatina, donde no hay multiplicación de casos cada tres días como ocurrió en otros países, sino es una curva de duplicación de casos cada doce días". Al ser consultado sobre la extensión de la cuarentena, el infectólogo que también es pediatra y jefe en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, dijo: "la cuarentena se debe prolongar porque es así como hay que manejar las cuarentenas". Y explicó que si la cuarentena se extiende "el virus pierde transmisibilidad porque no hay circulación de gente, no tiene a quién contagiar", y por tanto, si la cuarentena "se extiende hasta el 10 de mayo, el pico se va a correr hasta junio".

