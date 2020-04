Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

RAMAS ACUMULADAS

"L. Bolzan y J. M. Rodríguez (Río Luján) hay basura acumulada en las veredas hace ya un mes. Por favor hagan limpieza", muestra María.







OTRO CUENTO DEL TIO

"En el día de ayer y hoy recibí llamada de este número de Rosario que ustedes avisaron ayer, pero también de un 011 cuyo número también termina en 070 la diferencia es que se presentan por parte de la empresa Celular Personal, lo que llamó mi atención es que poseían mí nombre. Al darme cuenta del engaño para recaudar datos corte. No solo los adultos mayores están en riesgo si no también los usuarios en general… Me ofreció un plan ya que según ellos gastaba mucho en recargas cuando hace cerca de un mes que no lo recargó, ahí me dí cuenta que era un engaño" escribe Rosana.