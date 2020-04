La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/abr/2020 Efemérides del día de la fecha: 24 de abril







DÍA DE ACCIÓN POR LA TOLERANCIA Y EL RESPETO ENTRE LOS PUEBLOS Instituido en el año 2007 mediante la Ley Nº 26.199, en este día se recuerda el primer genocidio moderno, el Genocidio Armenio, perpetrado por el gobierno de los Jóvenes Turcos en el Imperio Otomano: "con el espíritu de que su memoria sea una lección permanente sobre los pasos del presente y las metas de nuestro futuro." Asimismo, esta jornada pretende que los ciudadanos reflexionen sobre las consecuencias de la intolerancia y el racismo incentivando el respeto entre los pueblos y las personas. En esta fecha, en el año 1915, las autoridades otomanas arrestaron, deportaron y, posteriormente, asesinaron a cientos de intelectuales y líderes de la comunidad armenia en Constantinopla (actual Estambul, Turquía). A partir de esto se sucedieron las deportaciones masivas que forzaron a miles de civiles a caminar por el desierto sirio, donde sufrían torturas, violaciones y perecían por inanición y enfermedades. Se estima que 1.500.000 armenios fueron asesinados y, en menor medida, asirios y griegos. Es pertinente aclarar que si bien el exterminio de los armenios comenzó con anterioridad, esta fecha resume simbólicamente los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Imperio Otomano en perjuicio de los armenios. FALLECE SIXTO PALAVECINO Sixto Doroteo Palavecino nació el 31 de marzo del año 1915 en Barrancas, Santiago del Estero. Atraído por la música desde chico, Sixto armó su propio violín a los 10 años: "quería ser como los musiqueros, que tienen esa forma rústica y dulce de tocar el instrumento. Una forma que no conoce de partituras. Yo aprendí así, con el oído. El monte me enseñó la música." La reprobación familiar se desvaneció cuando, al terminar de cenar, el niño desplegó su talento con el instrumento. La imposición de la escuela de sustituir el quichua por el castellano, lo impulsó a reivindicar la lengua indígena. Por ese entonces la prohibición gubernamental había provocado que muchos ocultaran y se sintieran avergonzados de la misma. A Sixto le enorgullecía hablar quichua por lo que, en contra de la corriente, empezó a traducir canciones, libros, poemas hasta estrofas del Himno Nacional al quichua: "estoy contento de poder defender la lengua de nuestros mayores para que no desaparezca, por eso en todos los sitios que he andado siempre he musiqueado y cantado en quichua […] como no defenderlo cuando mucha gente siente vergüenza de hablarla". En lo que respecta a la música, en un principio, integró el conjunto folclórico "Corazón de madera" con el que trascendió en su provincia. Más adelante, fundó el conjunto "Sixto Palavecino y sus hijos"; con éste recorrió el país, se presentó en el Estadio Luna Park y el programa "Sábados Circulares" de "Pipo" Mancera. En el año 1969, creó el programa radial "Alero Quichua Santiagueño" con el propósito de llegar a los hablantes de quichua y enorgullecerlos. Por otra parte, realizó más de 300 composiciones de las cuales se destacaron "Cuando mecha el sol", "Carbonerito santiagueño", "Pa´que bailen" y "Mensaje quichua". Falleció en el año 2009 en Santiago del Estero. SE LANZA "MAGOS, ESPADAS Y ROSAS" Un día como hoy en el año 1990, "Rata Blanca" lanzaba el álbum "Magos, espadas y rosas." Tras el éxito conseguido con su primer disco, destacado por la canción "El sueño de la gitana", el cantante de la banda, Saúl Blanch, se alejó de la misma. Ante esta situación, empezó la búsqueda de su reemplazante que terminó siendo Adrián Barilari. Este disco causó furor en el país y se convirtió en Disco de Oro y Doble Disco de Platino en poco tiempo. Sus canciones más destacadas son "La leyenda del hada y el mago", "Mujer amante", "El beso de la bruja" y "El camino del sol".

