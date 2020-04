Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 24/abr/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 24/abr/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Coronavirus:

Ayer se expresaron referentes de distintos sectores, con coincidencias respecto a lo difícil que está el regreso a la actividad y la competencia; aunque con disidencias en cuanto al tema de los descensos, especialmente en la Superliga. Mientras las medidas de aislamiento para evitar la propagación del coronavirus seguirían extendiéndose, el fútbol argentino continúa con un panorama incierto a futuro, sin una fecha estimable de regreso y con clubes cuyas situaciones económicas suman aún más dudas. "Hoy por hoy, el fútbol no está ni cerca de volver porque no es una prioridad", aseguró el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Por su parte, Sergio Marchi, Secretario General de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), expresó: "Vemos muy lejana la posibilidad de volver a entrenar y más lejana aún la posibilidad de volver a jugar". El titular de FAA agregó además que están siguiendo la actualidad de todos los equipos de todas las categorías, atentos a las dificultades económicas que están atravesando las instituciones en esta pandemia. "Estamos haciendo reuniones segmentadas con capitanes de los equipos de diferentes categorías", detalló. Y luego agregó: "El Estado debe acompañar a los clubes para salir de esto". Sobre la charla que mantuvieron los capitanes de la Superliga, Diego Rodríguez, arquero de Central Córdoba de Santiago del Estero, reveló: "Fue rara al ser virtual. Es complejo porque hay un montón de temas para tocar, pero el principal es la salud, tanto nuestra como de nuestras familias. Hay mucha gente que rodea al fútbol y hay que ser cautos para tomar medidas rápidas y dejar que la gente que está capacitada tome una decisión", expresó en diálogo con Superfútbol. Y posteriormente añadió: "Hablamos todos porque la realidad es para todos los clubes diferente. Siempre está bueno escuchar a todos y no que algunos tomen decisiones. Hay que pensar también en los jugadores del ascenso que tienen situaciones más delicadas todavía. No sacamos conclusiones, pero entablamos algunas ideas". Una de las situaciones que preocupan a los jugadores son los contratos que finalizan el próximo 30 de junio. "Analizamos cómo ayudar a esos chicos porque pasarían a ser desempleados", cerró Rodríguez. Por el lado del fútbol de ascenso trascendió la palabra de Luciano Goux, referente del plantel de Defensores de Belgrano, equipo que milita en la Primera Nacional junto a Villa Dálmine. "Tenemos que entender que se están jugando vidas, hay gente que está luchando por respirar. Nosotros tenemos que dejar las ganas a un costado. El país está en un momento en el que todos tenemos que poner el hombro", expresó el defensor, quien igualmente agregó: "Nosotros necesitamos cobrar, no somos jugadores de elite. El gremio siempre está con nosotros y nos apoya para que podamos cobrar los salarios. Está trabajando junto al Gobierno y la AFA para que lleguemos a buen puerto". En tanto, sobre la difícil situación de los clubes, ayer se expresó el Presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina: "Los clubes del fútbol vivimos del fútbol. Y si la maquinaria se para... Hoy el único ingreso seguro es el de la televisión. Los clubes están viviendo de esto. Tenemos garantizado el cobro hasta mayo pero no sabemos que va a pasar con junio y julio. La situación lógicamente va a empeorar", señaló. El titular de la entidad de La Paternal se refirió también a otra situación candente de cara a un futuro regreso del fútbol argentino y de la Superliga en particular: la eliminación de los descensos por los próximos años. "Apunta a resguardar a los clubes económicamente, salvarlos de una situación crítica. Como presidente de Argentinos me parece lógico y celebraría que se eliminen los promedios", afirmó. Al respecto, aunque haciendo hincapié en el actual campeonato, también se manifestó el Ruso Rodríguez: "Sería injusto que haya descensos en esta temporada", comentó el arquero de Central Córdoba (SdE), uno de los equipos que se encuentra en zona roja en la tabla de los Promedios (los otros son Patronato y Gimnasia de La Plata). Por su parte, Guillermo Raed, uno de los seis vicepresidentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia, aseguró que piensa que los descensos deben mantenerse en pie: "Sé que hay algunos clubes que quieren que no haya, pero mi pensamiento es que tiene que seguir todo como está. Lo ideal es finalizar el torneo como se está disputando. Ojalá se cumpla el reglamento", expresó. "El tema está muy sensible y todos deben ser cuidadosos con los comentarios que se hacen. Se puede pensar que cada uno habla para favorecer a su club y eso no sirve", agregó. UNA MIRADA DIFERENTE El entrenador de Villa Dálmine, Felipe De la Riva, brindó su análisis sobre los plazos que demandaría el regreso del fútbol, una vez que se vaya flexibilizando el aislamiento actual: "Creo que el fútbol es una de las actividades en que menor riesgo se corre. Quizás alguno se enoje con eso, pero es mi opinión. A medida que se empiece a abrir la cuarentena, a mí me da la impresión que el fútbol, a puertas cerradas y con televisación, es una de las actividades que primero puede volver. Hay mucha gente que trabaja de esto y creo que no se corre tanto riesgo". Y fundamentó esa reflexión con precauciones que se podrían tomar al momento de las prácticas en el campo: "Se puede entrenar por grupos separados, con jugadores que ya lleguen cambiados desde sus casas y que se vuelvan de la misma forma, de manera directa, para así no tener que utilizar los vestuarios", explicó en el podcast oficial del club.

