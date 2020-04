Diez recomendaciones para hacer más productivas tus clases online durante la cuarentena

P U B L I C



Una especialista de la Universidad Iberoamericana compartió algunos consejos para evitar el estrés, aburrimiento y mejorar la concentración para que completes tus cursos con éxito. La contingencia por la pandemia de coronavirus (COVID-19) no frenado que gran parte de la población tome clases online, con el objetivo de seguir aprendiendo y completar con éxito sus cursos. El aprendizaje en línea ofrece varias ventajas como flexibilidad, comunicación constante y reducción de los tiempos. Sin embargo, al ser un nuevo método de estudio para muchos alumnos y de enseñanza para docentes, puede provocar estrés y aburrimiento durante el día. De acuerdo con la doctora Ana Paola Sáenz, académica del departamento de psicología de la Universidad Iberoamericana (UI), es importante el mantener una buena salud mental y física durante la emergencia sanitaria. Para ello, es necesario construir una cotidianidad que permita a las personas estar conectadas con lo que valoran al estar estudiando y dar continuidad a un proyecto académico. La especialista propone 10 recomendaciones para hacer más productivas las clases online: - Establece acuerdos sobre tu tiempo. Habla con las personas con quien vives sobre el tiempo que requieres para seguir con tu semestre. Asimismo, respeta los acuerdos que establezcas para otras tareas de la casa. - Organiza tu cotidianeidad. Organiza tu día; establece un horario que sea factible de cumplir, asigna tiempo para comer, estudiar, tener ocio, hacer ejercicio, colaborar en casa y tomar clases. - Establece objetivos diarios. Pon pequeños objetivos, realizables y coherentes diariamente en relación con tu avance de tareas y estudio. Así evitarás dejar todo al último. - Prepara la información que necesitas. Ten un documento con los enlaces de las plataformas que estarás usando para tomar las clases, también mantén al día tu agenda de entregables para que no olvides fechas importantes. - Cuida de tu salud física y mental. No olvides comer, no olvides hacer pequeños descansos entre clases o en horas de estudio, organiza tus pendientes escolares y personales. - No seas multitask en clases. Apaga el teléfono o déjalo lejos de tu alcance durante la clase, toma notas, haz preguntas, no hagas tareas, no chatees o busques información de otras materias mientras estás en clase. Mantén tu atención enfocada. - Interactúa con tus compañeras y compañeros. No te aísles, habla sobre tus inquietudes, dudas y sobre las dificultades y fortalezas que has encontrado en esta nueva modalidad de clases. - Abre tus dudas o inquietudes con tus profesoras o profesores. Ellos y ellas también están aprendiendo a adaptar su sistema educativo, retroaliméntalos de forma asertiva, abre tus inquietudes, comunica tus dudas o dificultades. - Dale un espacio al día a la ansiedad o al miedo. En lugar de negarla o ignorarla, decide darle un espacio concreto a hablar, escribir o chatear sobre las preocupaciones que tienes, eso te ayudará a escucharte a ti mismo y pensar soluciones. - Dale un espacio al día a la reflexión y el reconocimiento. Puede que esta nueva situación te haga pensar sobre la injusticia, la economía, la resiliencia o la fragilidad, aprovecha tu pensamiento crítico para reflexionar sobre la situación que vivimos. También reconoce los aprendizajes que está dejando en ti y en otras personas esta crisis. Existe una gran variedad de cursos gratuitos para hacer online que pueden ser de utilidad en épocas de cuarentena. Puedes acceder a ellos visitando las plataformas de e-learning, entre las que se encuentran Coursera, EdX y Udemy. En cada uno de estos portales se pueden encontrar muchos más cursos que abarcan temáticas diversas dentro del área de Administración, Salud, Programación, Informática, Historia, Arte y Psicología, sólo por nombrar algunas disciplinas.



Diez recomendaciones para hacer más productivas tus clases online durante la cuarentena

