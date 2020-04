Tenaris donó 3750 barbijos modelo N95 a centros médicos de Campana y Zárate

En línea con el plan de inversión de respuesta al COVID-19, la compañía entregó un tipo de mascarillas filtradora de partículas. Siendo más sofisticadas y ofreciendo un mayor grado de protección al personal médico y auxiliar que asiste a pacientes con cuadros sospechosos y confirmados. Tenaris entregó 3.750 barbijos del tipo N95 a centros médicos e instituciones de asistencia de las ciudades de Campana y Zárate, en la continuidad de su plan de inversión por 1,9 millones de dólares como respuesta a la pandemia de COVID-19. Los N95 son mascarillas filtradoras de partículas que se diferencian de los tradicionales barbijos quirúrgicos por su fina porosidad y capacidad de sellar boca y nariz, lo que incrementa la protección contra casi todo microorganismo e incluso humos o vapores. Desde que comenzó la pandemia, la demanda de estos barbijos sufrió un importante aumento, lo que dificulta el acceso de los centros de la salud de la región a este sofisticado recurso para la protección de su personal. "Hemos recibido la colaboración de muchas empresas, fundamentalmente de Tenaris, y eso hace que hoy tengamos los elementos de protección personal suficientes y que tenemos que cuidar, porque no son infinitos. Por eso es importante entrenar a todo el personal para que sepan usarlo", expresó Eleonora Penovi, subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Campana, área que gestiona el Hospital San José al que se entregaron 1.500 barbijos. Por su parte, Carlos Mendoza, subdirector médico de la Clínica Delta, señaló que la donación de insumos a centros médicos "es un aporte muy valioso primero porque el precio de los insumos se ha disparado y, segundo, porque debido a la demanda no hay". "Estos barbijos N95 serán usados con pacientes que presenten cuadros sospechosos o confirmados de COVID-19 que pueden aerosolizar sus secreciones respiratorias, previniendo así eventuales contagios", remarcó. Para el director asociado del Sanatorio Vandor de la Unión Obrera Metalúrgica Seccional Zárate-Campana, Carlos Bachiochi, las donaciones son fundamentales "frente al uso generalizado de los insumos de bioseguridad mientras dure la pandemia". "Todo aporte estará destinado a tener a los médicos, enfermeros y auxiliares protegidos, no solo para cuidarlos sino también para evitar contagios y ganarle al virus", expresó. Otros beneficiarios de los barbijos modelo N95 donados por Tenaris fueron el Hospital Zonal Virgen Del Carmen y la Municipalidad de Zárate. Al día de la fecha, Tenaris donó 350 unidades de alcohol en gel en presentaciones de 5 litros; 3.000 barbijos quirúrgicos; 3.200 mamelucos; 700 gafas; y 3.500 pares de guantes. También se entregaron 3.500 protectores faciales que fueron fabricados en el centro industrial de Tenaris en Campana. Estos insumos fueron distribuidos al Hospital Municipal San José, Sanatorio Augusto T. Vandory Clínica Delta, en Campana, y al Hospital Zonal Virgen del Carmen y el Municipio de Zárate. Asimismo, se donaron también a diversas fuerzas sanitarias y de seguridad. Asimismo, el apoyo a la infraestructura sanitaria regional es otra de las líneas de acción. La empresa puso a diposición el Hotel Siderca, para que funcione como centro de aislamientos para pacientes leves o sospechoso de Covid-19. El acuerdo no contempla costo alguno para la comunidad. Además, la compañía concretó la donación de 700 mil dólares para el montaje del Hospital Solidario Covid que lleva adelante el Hospital Austral de Pilar; y reforzó la capacidad sanitaria del Hospital Municipal San José, lo que elevó de 12 a un mínimo de 40 el número de camas que pueden instalarse con asistencia mecánica respiratoria.









Fortalecer la infraestructura sanitaria del Hospital Municipal San José de #Campana, era una de las acciones de nuestro plan de apoyo para mitigar el impacto del #coronavirus en nuestras comunidades vecinas. Felicitamos a todo el equipo que lo hizo posible. #EntreTodosNosCuidamos pic.twitter.com/CLhrEuxmQ1 — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) April 24, 2020 Como parte de nuestro plan de apoyo para fortalecer el sistema sanitario de nuestras comunidades, hoy entregamos barbijos, mamelucos, alcohol en gel, entre otros insumos de bioseguridad, a los principales centros médicos de Campana y Zárate. #COVID19 #EntreTodosNosCuidamos pic.twitter.com/ROREdFt79l — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) April 10, 2020 Realizamos la 1° entrega de protectores faciales a los principales centros de salud de #Campana y #Zárate, @campanagov, @munizarate, @PrefecturaNaval, Policía Bonaerense, @Cruzrojaarg y el Obispado de la Diócesis zonal. La #solidaridad nos une. #EntreTodosNosCuidamos pic.twitter.com/Kgn4cL1dmR — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) April 18, 2020

Tenaris donó 3750 barbijos modelo N95 a centros médicos de Campana y Zárate

