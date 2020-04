Coronavirus: Se informó un nuevo caso positivo en Campana

Se trata de un vecino que trabaja fuera de la ciudad, que es asintomático y que no pasó por nosocomios locales. Además, se conoció que hay 18 casos sospechosos a la espera de resultados. A nivel nacional se confirmaron 172 nuevos casos y el fallecimiento de otras nueve personas. Después de diez días sin casos positivos de coronavirus entre vecinos de nuestra ciudad, la Secretaría de Salud municipal confirmó ayer un nuevo infectado en Campana que se suma al paciente de 51 años que continúa internado en el Hospital San José y cuyo contagio se conoció el pasado 13 de abril. Sin embargo, no se brindaron oficialmente mayores detalles de este nuevo caso. Según pudo averiguar La Auténtica Defensa, esto se debió a que el hombre infectado no pasó por nosocomios locales y su registro se habría obtenido de manera privada. "Es un chico joven, asintomático, que vive acá, pero que trabaja fuera de la ciudad. Está bajo seguimiento por empresa privada", le contó a LAD una fuente municipal con acceso al caso. Se trata del sexto positivo de coronavirus entre vecinos de nuestra ciudad: además de estos dos casos vigentes, las estadísticas locales de contagiados muestran que tres han fallecido y que uno se ha recuperado. En el "Informe de Situación" que compartió ayer la Municipalidad de Campana también se comunicó que desde el 8 de marzo se han enviado a analizar 152 muestras y que todavía quedan 18 casos sospechosos a la espera de resultados. FALLECIMIENTO EN EXALTACIÓN A través de un mensaje grabado por el Intendente Diego Nanni y difundido a través de las redes sociales, la Municipalidad de Exaltación de la Cruz confirmó el fallecimiento de Horacio Egilevich, quien se encontraba internado en el Hospital Municipal de dicha localidad después de haber dado positivo el pasado lunes 30 de marzo. Se trata un reconocido psiquiatra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se encontraba pasando la cuarentena en una casa que poseía en el barrio Monteverde de la Ruta 4, en Los Cardales (partido de Campana). PARTE NACIONAL El Ministerio de Salud de la Nación brindó ayer su reporte número 82, en el que confirmó 172 nuevos casos de COVID-19 en nuestro país y la muerte de otras nueve personas que ya se encontraban contagiadas. De esta manera, los positivos llegaron a 3.607, mientras que las víctimas fatales se elevaron a 176. De los 3.607 casos positivos en el país, ?887 (24,6%) son importados, 1.562 (43,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 755 (20,9%) son casos de circulación comunitaria y el resto ?se encuentra en investigación epidemiológica. En tanto, las 9 nuevas muertes corresponden a cuatro mujeres (una de 89 años y otra con dato de edad en investigación, ambas residentes en CABA; otra de 89 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y otra de 85, residente en la provincia de Córdoba) y cinco hombres (dos de 76 y 31 años, residentes en CABA; otro de 61 años, residente en la provincia de Misiones; otro de 68 años, residente en la Provincia de Buenos Aires; y uno de 45 años, residente en la provincia de Chaco). MURIÓ MÉDICO BONAERENSE La provincia de Buenos Aires registró esta semana la primera muerte de un médico por coronavirus en el distrito. Se trata de Héctor Bornes, clínico del Hospital Angel Marzetti, quien comenzó a sentir síntomas el 14 de abril y, tras nueve días de espera para obtener los resultados y al conocer que padecía el virus, se trasladó este miércoles 22 de abril al Hospital Rural Ramón Carrillo de San Vicente. Poco después fue derivado al Cuenca Alta de Cañuelas por dificultades respiratorias, y finalmente falleció este jueves 23 de abril. Desde el entorno del médico de 56 años aseguraron que había sufrió un infarto años atrás y que padecía bajos niveles de plaquetas. Su mujer, médica pediatra, también contrajo el virus y se encuentra aislada en la casa que compartían en San Vicente. TESTS RÁPIDOS EN CONSTITUCIÓN El Ministerio de Salud de la Nación confirmó ayer que finalizado el primer día de testeo rápido de coronavirus en la estación de Constitución, no se registraron casos positivos. A diferencia de los tests que realiza el Malbrán para detectar infectados, los reactivos rápidos utilizados desde este viernes miden anticuerpos para el virus (es decir las defensas que genera el cuerpo luego de siete días a partir de la exposición a una infección). Si una persona recibe un resultado positivo luego de realizarse este tipo de test rápido, significa que en algún momento tuvo contacto con el nuevo coronavirus y su sistema inmune respondió generando anticuerpos. Mientras que si el test serológico da negativo significa que esa persona todavía no ha estado expuesta al virus o estuvo expuesto recientemente y aún no ha generado defensas. La primera etapa del operativo del Estudio de Vigilancia COVID-19 para la evaluación de personas con serología positiva para el virus constó de 400 tests y la próxima semana se extenderá a las estaciones de Once y Retiro. "No tenemos, por ahora, casos positivos, lo que significa que hay poca circulación del virus", había dicho este mediodía el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en diálogo con la prensa desde Constitución.

#Ahora desde la secretaría de Salud de la Municipalidad de Campana informan de un nuevo caso positivo de Covid-19 en la ciudad de #Campana. Contando un total de dos casos confirmados pic.twitter.com/we0TXxxy57 — Daniel Trila (@dantrila) April 24, 2020 #RN2

Situacion Actual COVID-19 24 de Abril 2020 en el Consorcio Región Norte 2 #QuedateEnCasa #NosCuidamosEntreTodos #COVID19 pic.twitter.com/Mw0hHiE9ig — RN2 - Región Norte 2 (@RN2_Consorcio) April 24, 2020 Como prevenir en tiempos de pandemia del Covid19. Mira las siguientes recomendaciones

#covid #coronavirus #cuarentena #rn2 pic.twitter.com/M8RxBhc2VP — RN2 - Región Norte 2 (@RN2_Consorcio) April 24, 2020

