Realizan importantes mejoras en accesos a zona de Pymes locales

El Municipio lleva a cabo apertura tanto de zanjas y calles, entoscado, perfilado y colocación de piedras. Además, en los próximos días se colocarán luminarias. "Estas obras buscan mejorar las condiciones de infraestructura y potenciar el sector para la radicación de nuevas empresas", comentó el Intendente. Desde hace varias semanas, en la zona de Pymes lindera a la ruta 6, el Municipio lleva a cabo importantes trabajos para mejorar la infraestructura. Este viernes, el intendente Sebastián Abella se acercó a Bertolini al 1300 para supervisar las tareas acompañado por el secretario de Espacio Público, Fabio Hernández. En el lugar, se está realizando la apertura de zanjas que permitan drenar la zona en los días de lluvias. Además, se abrieron calles y se llevó a cabo el entoscado, perfilado y, recientemente, la colocación de piedras. Además, está previsto que en los próximos días, se instalen luminarias. "Aquí se han instalados Pymes de la ciudad. Es una zona que durante los últimos años no tuvo una inversión en infraestructura", comentó el jefe comunal tras la recorrida. Luego, destacó la importancia de que "en el medio de la pandemia y con la recesión que vive el país", desde el Municipio, "se pueda colaborar con las pequeñas empresas con los recursos disponibles". En este sentido, Abella mencionó también que si bien no son obras que aún con una cuadrilla de trabajadores reducida, se hace un gran esfuerzo para poder continuar trabajando en toda la ciudad. Finalmente, indicó que "los trabajos no solo mejoran las condiciones para las Pymes ya instaladas sino también potenciarán la zona y, posiblemente, lograrán la radicación de otras nuevas". Al respecto de las tareas, Marcelo, en representación de la empresa Mega Esperanza (que provee de materia prima a constructoras del país), comentó que "son muy importantes dado que durante los días de lluvia se complicaba el tránsito por esta zona". Además, resaltó que "permitirán una circulación segura de los camiones mejorando inclusive el aspecto del lugar".









Se están realizando importantes tareas de limpieza, perfilado y mantenimiento de calle en el callejón Cañada de Gomez pic.twitter.com/2XLlIuIoHO — MunicipalidadCampana (@campanagov) April 22, 2020 Avanza el perfilado en calle Bertolini entre Santa María de Oro y Perito Moreno pic.twitter.com/ZA62TtlVCz — MunicipalidadCampana (@campanagov) April 22, 2020 Continúan las tareas de apertura de la calle Perito Moreno hasta Iriart para sumar una alternativa de circulación en una zona industrial. pic.twitter.com/5jry6ETv99 — MunicipalidadCampana (@campanagov) April 21, 2020

Realizan importantes mejoras en accesos a zona de Pymes locales

