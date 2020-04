MOTÍN EN DEVOTO Un grupo de al menos 40 presos de la cárcel de Devoto se amotinó este viernes y subió a los techos del penal para reclamar el otorgamiento de la prisión domiciliaria por temor a contagiarse de coronavirus, tras enterarse que un agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) habría dado positivo de Covid-19. "Nos negamos a morir en la cárcel", se leía en la bandera que colgaron en lo alto del complejo. Durante la revuelta, que habría comenzado alrededor de las 9:00, once agentes penitenciarios fueron trasladados a dos centros médicos porteños tras presentar quemaduras leves. EL DÓLAR El dólar contado con liquidación (CCL) -que surge de la compraventa de títulos con el fin de fugar capitales del país- tocó un nuevo récord ayer al culminar en $112,02, por lo que la brecha con la cotización mayorista llegó al 68,6%. De esta manera, acumula un incremento del 25,7% en los últimos 20 días. Este viernes, el dólar mayorista cotizó a $66,43, con lo que sumó once centavos respecto de la rueda pasada y en la semana acumuló un avance de 57 centavos. Por el contrario, el dólar MEP o Bolsa -misma operatoria que el CCL pero dentro Argentina- bajó a $108,35, lo cual dejó un spread del 63,1% frente a la divisa que opera en el MULC. En este caso, el aumento de las últimas tres semanas fue del 22,5%. MÁS REGRESOS La Cancillería que lidera Felipe Solá anunció ayer por la tarde que a partir de mañana y hasta el próximo 3 de mayo regresarán al país 3.104 argentinos varados en el exterior. Llegarán en 16 vuelos de empresas privados y del Ejército provenientes Ecuador, España, Uruguay, México, Cuba, Estados Unidos, Francia y Colombia. Son parte de los 20.000 argentinos que siguen por estas horas varados en distintos países del mundo. SECTOR RESIGNADO El empresario Marcelo Fígoli, dueño de la productora Fénix Entertainment Group, afirmó ayer que las actividades vinculadas con el entretenimiento y shows masivos se verán más afectadas que la industria del Turismo. "Lamentablemente hasta que que no haya una vacuna o una cura definitiva para el Covid-19 ningún gobierno de ningún país del mundo va a permitir eventos en los que se junte mucha gente", señaló el empresario. Además, el dueño de la productora de shows más importante de Argentina comentó que desde la actividad del entretenimiento se solicitó una reunión con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, con el propósito de buscar soluciones para el sector. RENUNCIA EN BRASIL Disgustado con una decisión del presidente Jair Bolsonaro, el juez del Lava Jato Sergio Moro renunció ayer como ministro de Justicia de Brasil. Tras conocerse su decisión, Bolsonaro brindó una conferencia de prensa en la que cargó contra el magistrado: "Moro tiene un compromiso consigo mismo y su ego y no con Brasil", expresó. La dimisión la anunció el propio Moro después de que Bolsonaro despidiera al director general de la Policía Federal, Mauricio Valeixo, un hombre de confianza del ex magistrado. Moro y Valeixo trabajaron juntos en la causa por corrupción Lava Jato que apuntó contra el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

#Dato situación tranquila en el Complejo Penitenciario de #Campana, internos de la U57 miércoles a las 14 iniciaron la huelga de hambre, luego la levantaron. U41 con 9 pabellones en huelga de hambre, extramuros también y la U21 sólo un pabellón. pic.twitter.com/2k1cg8QnJ5 — Daniel Trila (@dantrila) April 24, 2020

Breves: Noticias de Actualidad

25 de Abril de 2020

