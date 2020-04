NOTICIA RELACIONADA: Coronavirus: Se informó un nuevo caso positivo en Campana El Ministerio de Salud de la Nación confirmó ayer que finalizado el primer día de testeo rápido de coronavirus en la estación de Constitución, no se registraron casos positivos. A diferencia de los tests que realiza el Malbrán para detectar infectados, los reactivos rápidos utilizados desde este viernes miden anticuerpos para el virus (es decir las defensas que genera el cuerpo luego de siete días a partir de la exposición a una infección). Si una persona recibe un resultado positivo luego de realizarse este tipo de test rápido, significa que en algún momento tuvo contacto con el nuevo coronavirus y su sistema inmune respondió generando anticuerpos. Mientras que si el test serológico da negativo significa que esa persona todavía no ha estado expuesta al virus o estuvo expuesto recientemente y aún no ha generado defensas. La primera etapa del operativo del Estudio de Vigilancia COVID-19 para la evaluación de personas con serología positiva para el virus constó de 400 tests y la próxima semana se extenderá a las estaciones de Once y Retiro. "No tenemos, por ahora, casos positivos, lo que significa que hay poca circulación del virus", había dicho este mediodía el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en diálogo con la prensa desde Constitución.

