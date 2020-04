El HCD le dio al Intendente más herramientas para gestionar la crisis

Con los votos de la bancada de Juntos por el Cambio, sancionó el jueves la Emergencia Económica y Social en el distrito de Campana. Esto le permitirá al gobierno agilizar los procesos de compra y contrataciones para combatir la pandemia. El intendente tiene más herramientas para gestionar la crisis del coronavirus en Campana. Este jueves y gracias al apoyo de su bloque, el Honorable Concejo Deliberante aprobó la Emergencia Sanitaria y Económica en la ciudad de Campana, otorgándole mayor agilidad a los procesos de compra y contrataciones que realice la Municipalidad. La emergencia fue motivada por la abrupta caída de la recaudación -del orden del 70 por ciento- y viene a aprobarse en momentos cuando el jefe comunal ha manifestado sus diferencias con la Provincia por el giro de fondos para afrontar gastos como los sueldos de la planta de empleados, que en Campana asciende a las 1.500 personas sin contar cargos políticos. En ese contexto, el concejal y referente radical Luis Gómez aseguró que Abella "necesita tener las herramientas para aplicar las medidas con respecto a la pandemia que afecta social y económicamente a nuestro pueblo". "Estamos en una emergencia sanitaria, pero es una emergencia que lleva a lo social y a lo económico, va todo tomado de la mano", manifestó el edil a la hora de defender el proyecto de los cuestionamientos opositores durante el debate legislativo. A la vez, aseguró que el Gobierno gestionará con transparencia las atribuciones extraordinarias que le otorga la medida. "Nosotros no somos el gobierno nacional que compró (con) sobreprecios los insumos que consume la clase trabajadora. No vamos a hacer eso. Y tendrán a su disposición cuando se hagan las compras de qué manera se hicieron", les afirmó a las bancadas disidentes. Según el texto de la ordenanza, hasta el 31 de diciembre el intendente podrá "implementar medidas rápidas, eficaces y urgentes para garantizar la atención social adecuada" a través "de la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios" sin estar sujeto "al régimen de compras y contrataciones" reglamentario. También se faculta al jefe comunal a "suscribir los convenios necesarios con organismos o instituciones públicas o privadas". Soledad Calle, presidente del bloque del Frente de Todos, expresó que su bloque hubiese acompañado la emergencia si se limitaba la discrecionalidad de las atribuciones delegadas en el Gobierno municipal y si se sancionaba la emergencia no hasta el cierre del año sino por un plazo de 180 días. Ambos cambios, aseveró, buscaban que la emergencia local tuviera la misma "transparencia" que las dispuestas ya por los gobierno nacional y bonaerense, pero fueron rechazados por el oficialismo. "Lo que el intendente gaste nos lo tiene que comunicar", subrayó la edil, para quien la norma, tal como se terminó aprobando, hace que Abella pueda "comprar a quién quiera, cómo quiera y a los precios que quiera". Desde el bloque de la UV Calixto Dellepiane, Axel Cantlon advirtió que Abella "no puede llevarse por delante los procedimientos" municipales para la adquisición de bienes y servicios a pesar de estar en una crisis. "Tenemos muchas experiencias que nos alarman más todavía al traer esta ordenanza al Concejo Deliberante, donde se intenta sortear todos los procedimientos administrativos cuando sabemos que estamos ante un Municipio que esconde información financiera a los vecinos de Campana", sostuvo.

#Video HCD Campana: Sesión Ordenaria del día 23 de Abril de 2020. https://t.co/mucUsk5fpe — La Auténtica Defensa (@LADdigital) April 23, 2020

El HCD le dio al Intendente más herramientas para gestionar la crisis

