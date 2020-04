El Frente de Todos logró aprobar un nuevo régimen de licencias por violencia de género

Iguala los derechos entre las empleadas municipales de planta permanente y política. La herramienta otorga hasta 35 días de inasistencia justificada. Las empleadas municipales ganaron derechos. Este jueves y a instancias del bloque Frente de Todos se aprobó la Licencia para Mujeres Víctimas de Violencia, medida que prevé hasta 35 días por año de no concurrencias al trabajo justificadas y otras facilidades. La iniciativa era una deuda histórica que el Municipio tenía para con sus colaboradoras, por lo que fue acompañada de manera unánime por los integrantes del Honorable Concejo Deliberante. Además, llega en un contexto de cuarentena obligatoria que ha disparado las denuncias por violencia doméstica y los femicidios. Según el sitio especializado Feminacida, hubo al menos 18 femicidios entre el 20 de marzo y el 12 de abril, uno cada 32 horas. "Celebramos que este cuerpo finalmente vota la licencia para todas aquellas personas que son víctima de violencia de género. Sabemos que el Convenio de Colectivo de Trabajo de los municipales ya lo disponía, pero no estaba incluida todo lo que es la planta política. Sabemos que hay una escala importante de jerarquías en ese sector y es muy importante (esta medida) porque es una herramienta más que provee al reconocimiento de los derechos de las mujeres que sufren violencia", expresó Romina Carrizo, concejal del Frente de Todos, a la hora de la votación. La edil señaló que los derechos otorgados en la nueva licencia "guardan absoluta concordancia con los del convenio colectivo", pero aseguró que a la vez se amplían porque "la violencia de género no responde estrictamente a jerarquía de trabajadores, sino que existe en los distintos escalafones y en todo ámbito de la sociedad". La ordenanza aprobada el jueves define como violencia contra las mujeres "toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, basada en una relación desigual de poder, afecte sus vidas, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal". Cualquier trabajadores de la planta permanente o política del Municipio puede solicitar la licencia en la oficina de personal, y tendrá hasta cinco días más para presentar la denuncia penal o el certificado emitido por los servicios de atención y asistencia a las víctimas de violencia de género. Ni las condiciones laborales ni la remuneración de la empleada -inclusive las extraordinarias- se verán afectadas por las inasistencias laborales amparadas en la licencia.



El Frente de Todos logró aprobar un nuevo régimen de licencias por violencia de género

