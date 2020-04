Llega a Campana el Fondo Provincial de Emergencia en Violencia de Género

"Será utilizado para atender distintos gastos ante la emergencia y podrán ser entregados a la persona o grupo familiar, o acompañante de la víctima", señaló la Diputada Alonso. En el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el gobierno Nacional, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires creó un Fondo de Emergencia en Violencia de Género que se ejecutará en el ámbito del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual. "El dinero asignado a los municipios será utilizado para atender distintos gastos generados en situaciones de violencia y podrán ser entregados a la persona o grupo familiar, o acompañante de la víctima", señaló la Diputada Soledad Alonso y agregó: "Junto con la Ley Provincial habilitando la licencia laboral por violencia de género sancionada en marzo, la creación de este fondo pone de manifiesto una vez más la voluntad política y la mirada comprometida sobre las problemáticas de género que bajan desde el gobierno provincial y nacional, y que fomentan que a nivel municipal haya una mirada transversal y efectiva sobre la problemática". Los recursos serán administrados por la Subsecretaria de Políticas Contra las Violencias por Razones de Género, Flavia Delmas, que depende del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense. "Como lo manifiesta la letra de la norma, este fondo forma parte del conjunto de dispositivos de asistencia y atención, que se articulará desde una mesa local que integrará el ejecutivo y los diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales que atienden esta problemática en nuestra ciudad. Por supuesto, ahí pienso estar", concluyó Alonso. ESTADÍSTICAS En el marco de la prevención de COVID -19 que implica el aislamiento social, preventivo y obligatorio, aumentaron las denuncias de situaciones de violencias por razones de género en la provincia de Buenos Aires. Durante el mes de marzo, en el contexto de aislamiento, se atendieron 5.585 llamadas de la Línea 144, de las cuales 1.862 fueron por violencia de género. En el 80% de los casos identifican al agresor como su pareja o ex pareja. De las llamadas registradas, se encontró que el 86% solicita información y asesoramiento, mientras que se registra un 12% de casos en situación de emergencia donde se realiza la intervención correspondiente. El 55% se deriva a servicios gubernamentales, 48% a la policía y un 21% al Juzgado. El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires implementó diversas medidas debido a que la convivencia ininterrumpida en un contexto de violencia de género es un factor de riesgo. Se reforzó la atención en la línea gratuita 144 que atiende las 24 horas, para contención y asesoramiento. Se sumaron dos líneas de atención, por Whatsapp y Telegram, 221 353 0500 y 221 508 5988. Se reasignaron tareas para fortalecer los equipos de seguimiento y atención de casos críticos y de alto riesgo.

Llega a Campana el Fondo Provincial de Emergencia en Violencia de Género

