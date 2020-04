Efemérides del día de la fecha: 25 de abril

DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL MALTRATO INFANTIL En este día se promueven los derechos de los niños y adolescentes a nivel mundial, concientizar a la sociedad acerca de las consecuencias del maltrato infantil y reflexionar sobre la necesidad de no naturalizar la violencia como modo de crianza. Se considera maltrato infantil a todo trato negligente, acción u omisión voluntaria que priva al niño y adolescente de sus derechos y bienestar e interfiere o amenaza su adecuado desarrollo psíquico y físico. La Declaración de los Derechos del Niño establece que "el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión" por lo que se condena todo acto que someta a los infantes al abandono, la crueldad y la explotación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año son asesinado 41.000 menores de 15 años: "esta cifra subestima la verdadera magnitud del problema, dado que una importante proporción de las muertes debidas al maltrato infantil se atribuyen erróneamente a caídas, quemaduras, ahogamientos y otras causas." Por otra parte, un estudio de UNICEF reportó que en nuestro país 7 de cada 10 niños, de entre 2 y 4 años, son víctimas de la disciplina violenta en lo que respecta a castigos físicos y maltrato psicológico. ZINEDINE ZIDANE ANUNCIA SU RETIRO DEL FÚTBOL La carrera futbolística de Zinedine Zidane comenzó en el año 1989 vistiendo la camiseta del A. S Cannes. En ese entonces, el francés estaba a punto de cumplir 17 años cuando debutó frente al Nantes en un partido en elque no se le dio el gol; sin embargo, dos años después, metió su primer tanto ante este rival: "el presidente del Cannes, Alain Pedretti, me había prometido un auto el día que marcara mi primer gol." Ese mismo año, pasó al Girondins de Burdeos, equipo en el que obtuvo su primer título profesional, la Copa Intertoto 1995, y salió subcampeón de la Copa de la UEFA 1996. Rápidamente, sus habilidades en el campo de juego expandieron su fama en el mundo del fútbol atrayendo la atención de la Juventus que,en el año 1996, lo incorporó a su plantel. Rodeado de importantes figuras como Alessandro Del Piero, Didier Deschamps y Filipo Inzaghi, "Zizou" desplegó todo su potencial y se consolidó como un jugador clave de "La vecchia signora." En el club italiano se consagró campeón de la Serie A (1996-1997 y 1997-1998), la Supercopa de Europa 1996, la Copa Intercontinental 1996, la Supercopa de Italia 1997 y la Copa Intertoto 1999. En el año 2001 llegó al Real Madrid, donde se convirtió en una leyenda de los "merengues"; con la camiseta número 5 el galo se consagró campeón de La Liga (2002-2003), la Supercopa de España (2001 y 2003), la Champions League (2001-2002), la Supercopa de Europa (2002) y la Copa Intercontinental (2002). En el año 1998 recibió el Balón de Oro y los años 1998, 2000 y 2003 fue galardonado con el premio Mejor Jugador del año FIFA. Por otra parte, fue campeón mundial con su selección en el Mundial Francia 98´y campeón de Europa en la Eurocopa 2000. Antes de que comenzara el Mundial Alemania 2006, Zidane anunció su retiro: "tras el Mundial, dejaré de jugar al fútbol. Este adiós era algo que me rondaba en la cabeza desde hace un tiempo y tenía ganas de soltarlo […]Sé que no puedo hacerlo mejor que hasta ahora. Estoy en una edad en la que cada vez es más difícil". HURACÁN CAMPEÓN DE LA SUPERCOPA ARGENTINA Un día como hoy en el año 2015, Huracán vencía a River en el Estadio San Juan del Bicentenario y se consagraba campeón de la Supercopa Argentina. Tras vencer a Rosario Central, en una infartante definición por penales, el equipo dirigido por Néstor Apuzzo se enfocó en su siguiente rival: River, campeón de la Copa Campeonato. El partido se disputó en San Juan e inició con el dominio "Millonario" que, de a poco, fue extinto por "El Globo" que amenazaba el arco defendido por Marcelo Barovero. Finalmente, a los 21 minutos del primer tiempo el volante chileno Edson Puchdefinió con un derechazo cruzado y le dio la victoria parcial al equipo de Parque Patricios. No obstante, la entrada de Sebastián Driussi y Leonardo Pisculichi al campo de juego mejoró sustancialmente el juego de River;en 4 ocasiones tuvo cerca de convertir goles con Rodrigo Mora y Fernando Cavenaghi pero el arquero, Marcos Días, respondió magistralmente convirtiéndose en figura del partido. Finalmente, "El Globo" se quedó con la Supercopa argentina y clasificó a la Copa Sudamericana.

Efemérides del día de la fecha: 25 de abril

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar