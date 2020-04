Berta Chudnobsky

Llega fin de mes y los 29 siempre son una simpática excusa para comer ñoquis. Esta receta es para hacer algo distinto pero también va la tradicional, y les propongo una salsa. ¿Les dejo un aviso parroquial? Me llena de orgullo comentarles que la editorial Novedades Educativas acaba de volver a editar "Construyendo la Clase Virtual" de Juan y Gabriela Asinsten, mi esposo e hija. Es especial para esta época en que los docentes tienen que trabajar a distancia. Demás está decir que se los recomiendo. ÑOQUIS MIXTOS DE ESPINACA, POLLO Y AVENA Ingredientes - 2 atados de espinacas frescas, picadas - 300 grs. de pechuga de pollo - 2 huevos - Sal, pimienta, nuez moscada - ½ taza de avena arrollada - 2 tazas de harina leudante Preparación Cortar el pollo en trocitos y procesarlo. Proceder del mismo modo con la espinaca. Pasar a un bol, agregar el huevo, los condimentos, la avena y la harina. Unir con las manos humedecidas para formar una pasta. Separar en pequeñas esferas y hervir en agua o caldo. Escurrir y acompañar con la salsa. SALSA LIVIANA DE TOMATES CHERRY Ingredientes - ½ kg de tomates cherry cortados al medio - Aceite de oliva - Albahaca - 150 grs de nueces pecan/o de nogal. - 3 dientes de ajo Preparación Calentar el aceite y dorar las nueces. Agregar los ajos y antes que tomen color, incorporar los tomates, la albahaca y volcar la pasta hervida en la sartén. Servir caliente con queso rallado a gusto. Recordar que no se cuelan se retiran con espumadera para que no se desarmen ni peguen. Acompañar con una ensalada de remolachas y huevo duro. ÑOQUIS DE PAPAS Ingredientes - 1 kilo de papas - 1 ½ kg de harina leudante y otro poco para la mesa - 2 huevos - 2 cucharas de maicena - Pimienta, nuez moscada - 100 grs. de manteca - Sal fina y gruesa, pimienta - 2 cucharas de queso rallado Preparación Pelar y cortar bien chicas las papas poner en agua fría con sal gruesa y que el agua llegue a menos de la mitad de las papas. Colar y pisar bien caliente, agregar la manteca, el queso, un poco de harina, dejar entibiar y pasar a la mesa, hacer un hueco y colocarlos huevos, la pimienta y una pizca de nuez moscada y la maicena harina que absorban de apoco para que no queden duro Mezclar con las manos con suavidad que se haga un bollo bien unido, dejar enfriar tapado. La maicena tiene por objeto ayudar a unir sin agregar mucha harina y además a veces las papas tienen mucha agua y esto ayuda a armar la masa. Cortar en trozos hacer rollitos y, pasar por un tenedor o una ñoquera (palito para eso). Si no se cocinan en el momento apoyarlos cortados sobre un recipiente de sémola o harina. Se pueden frizar de esa manera y después guardar en bolsitas. Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com



La cocina de la abuela Berta:

Ñoquis mixtos de espinaca, pollo y avena

Por Berta Chudnobsky

